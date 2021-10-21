نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة التسجيل في ساب نت للأفراد وطريقة فتح حساب اون لاين في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة التسجيل في ساب نت للأفراد يعدّ بنك ساب من البنوك المميزة الموجودة في المملكة العربية السُّعُودية الذي يعمل دائماً على تقديم الخِدْمَات المصرفية الجيدة لعملائه حيث إن بنك ساب يعمل جاهداً حتى يصير المصرف الرائد في المملكة العربية السُّعُودية وبما أن العديد من عملاء بنك ساب يبحثون دائماً عن طريقة تسجيل بنك ساب للأفراد فسوف نقوم بتوضيح ذلك عن طريق مقالنا هذا.

طريقة التسجيل في ساب نت للأفراد

من الممكن أن يتم التسجيل في خدمة ساب نت للأفراد بطريقة سهلة وميسرة تم وضعها بواسطة بنك ساب وهذه الطريقة تتمثل في الآتي:

الذَّهاب إلى لموقع الرسمي لبنك لبنك ساب SABB.

ثم بعد ذلك يتم الدخول على ساب نت.

بعدها يقوم المستخدم بالنقر على زر تسجيل.

يجب بعد تلك قراءة الشروط والضوابط التي تخص التسجيل في ساب نت والموافقة عليها وذلك بالنقر على زر أقبل الشروط والأحكام.

ثم بعد ذلك يتم النقر على زر متابعة.

بعد ذلك يتم إدخال بيانات التحقق مثل الهُوِيَّة الوطنية وذلك من خلال القائمة وتدوين كافة البيانات المطلوبة وهي كالآتي (الرَّقَم السري، رَقَم الإصدار، رَقَم حساب البطاقة).

وبعد ذلك يقوم العميل بالضغط على زر متابعة.

بعد ذلك سوف تظهر الصفحة التي تم تخصيصها لتسجيل إنشاء الدخول.

يتم بعد ذلك النقر على زر تأكيد.

وأخيراً وبعد الضغط على تأكيد يكون قد تم التسجيل في ساب نت للأفراد بنجاح.

الخدمات المصرفية ساب نت تسجيل الدخول

يمكن لعملاء بنك ساب القيام بتسجيل الدخول إلى الخِدْمَات المصرفية التي يقدمها ساب نت وذلك يتم بخطوات سهلة وميسرة وهذه الخطوات تتمثل في الآتي:

الذَّهاب إلى الموقع الإلكتروني الرسمي لتسجيل الدخول إلى ساب نت.

ثم بعد ذلك يتم تدوين اسم المستخدم في المكان المخصص له.

ثم القيام بالنقر على أيقونة متابعة.

القيام بتدوين كلمة المرور في المكان الذي تم تخصيصه لذلك.

ثم بعد ذلك يتم الضغط على زر دخول.

الرقم الموحد لبنك ساب المجاني

لقد قام بنك ساب بتخصيص رَقَم مجاني حتي يستطيع العميل من خلاله التواصل مع موظفي البنك وذلك لتقديم الشكاوى والاستفسار عن أي شيء ويتم الاتصال من داخل المملكة العربية السُّعُودية على الرَّقَم المجاني 920007222 وهو إلى ذلك من الممكن أن يتم الاتصال من خارج المملكة العربية السُّعُودية على الرَّقَم 00966920007222.

طريقة فتح حساب أون لاين في بنك ساب

من الممكن أن يقوم المواطن بفتح حساب أون لاين في بنك ساب وذلك بشرط أن يكون من يرغب ف عمل الحساب يمتلك هُوِيَّة وطنية أو جواز سفر وهو إلى ذلك يجب أن يكون لديه حساب خاص به على منصة أبشر ويجب أن يزيد عمر المتقدم لعمل الحساب أون لاين 18 عاماً ويتم فتح الحساب بإتباع الخطوات الآتية:

أولا يجب الدخول إلى حساب أبشر و القيام بإنشاء حساب وذلك إذا لم يكون العميل لا يمتلك حساب خاصه به على منصة أبشر.

ثم بعد ذلك يتم الدخول على الصفحة الخاصة ببنك ساب.

ثم يقوم العميل بعد ذلك بالضغط على أيقونة” افتح حسابك الإلكتروني الآن”.

بعد ذلك سوف يتم الانتقال إلى صفحة جديدة يتم من خلالها الضغط على المربعات وهذا يؤكد بأن العميل موافق على كافة الشروط ليتم فتح حساب في بنك ساب.

بعدها يقوم العميل بالضغط على أيقونة نعم الذي توجد بجوار “أنا المالك المستفيد من الحساب”.

وبعد ذلك سوف تظهر عدة فقرات يتم الضغط على أيقونة نعم.

ثم يتم تدوين رَقَم الهُوِيَّة الوطنية.ثم يتم تدوين الرمز المرئي في المكان المخصص له.

وبعد ذلك بالنهاية ؛ يتم الضغط على أيقونة التالي.

وبذلك نكون قد وصلنا إلى نهاية مقالنا الذي تعرفنا فيه على طريقة التسجيل في ساب نت للأفراد كما تعرفنا إلى كيفية تسجيل الدخول إلى الخِدْمَات المصرفية في ساب نت للأفراد وقمنا أيضا بذكر الرَّقَم الموحد لبنك ساب المجاني كما تعرفنا أيضا بواسطة هذا المقال على طريقة فتح حساب أون لاين في بنك ساب.