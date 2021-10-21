جدول فعاليات موسم الرياض 2021 وخطوات حجز تذكرة لحضور الفعاليات.

فعاليات موسم الرياض 2021 ، اعلن رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية تركي آل الشيخ عن افتتاح موسم الرياض 2021 يوم الأربعاء 20 أكتوبر الحالي تحت شعار “تخيل أكثر”، ازداد البحث بشكل رهيب على منصات مواقع التواصل الاجتماعي ومحرك بحث جوجل عن جدول فعاليات موسم الرياض هذا المرجان الذي يقام كل عام في المملكة العربية السعودية وبالضبط في مدينة الرياض في اطار احياء السياحة بالمملكة، وقال آل الشيخ: “موسم الرياض الأول كان شعارنا هو تخيل أما الموسم الحالي فشعارنا تخيّل أكثر والقيادة السعودية تسعى دائما للتحقيق اهداف واحلام والطموحات كل مواطن سعودي، كما رحب بكل الوافدين على المملكة الحاضرين في حفل الافتتاح. ومن خلال موقع ثقفني الاخباري سنتعرف في هذا المقال بشكل مفصل عن اهم فعاليات موسم الرياض وأماكن اقامتها.

فعاليات موسم الرياض 2021

حسب ما تم الإعلان عنه من قبل الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية يعتبر موسم الرياض 2021 من أكبر المهرجانات التي تقام في المملكة، حيث يحتوي هذا العام على عدد كثير من الفعاليات حيث بلغت أكثر من خمسة وسبعون ألف فعالية ستقام على مساحة قرب بــ 5 ملايين متر مربع في أربعة عشرة منطقة، منها 4 مناطق يكون الدخول إليها بشكل مجاني كما يمكن اقتناء تذكرة بشكل الكتروني وبكل سهولة من خلال رابط موقع موسم الرياض 2021.

جدول فعاليات موسم الرياض

عرف افتتاح موسم الرياض 2 مشاركة العديد من المواطنين والوافدين على السعودية في المسيرة الاستعراضية التي تعتبر الفعالية الأولى في المهرجان، حيث ضمت اكثر من ألف وخمس مئة مشارك بمختلف الأزياء والألبسة التنكرية، كما رسمت 2760 من طائرات الدرون المشاركة في الاحتفال لوحات فنية في سماء المملكة، كما شاهدنا اقبال جماهير كبير جدا في اليوم الأول من الافتتاح. ومن خلال الأسطر التالية سنتعرف على اهم الفعاليات التي أعلنت عنها الهيئة العامة للترفيه بالسعودية في موسم الرياض 2 كما نوصي كل المواطنين والوافين تجنب الحفلات الغنائية وكل الفعاليات التي تحتوي على محاذير شرعية وأماكن الاختلاط ومحاولة الترفيه عن النفس بالذهاب إلى مختلف المطاعم والمناطق الترفيهية الأخرى. ونذكر من الفعاليات ما يلي:

مسيرة الافتتاح يوم 20 أكتوبر الجاري

إطلاق البوليفارد الذي يضم عددا من المناطق الترفيهية

انطلاق عروض WWE

اطلاق واجهة الرياض Ruch أكبر مهرجان للألعاب الإلكترونية

افتتاح منطقة كومبات فيلد يوم 23 أكتوبر 2021

تذاكر موسم الرياض

من اجل الحضور إلى فعاليات موسم الرياض يجب حجز تذكرة من خلال الدخول إلى رابط موقع موسم الرياض 2021. مع ربط لتذكرة بتطبيق توكلنا. وقد اكد رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية تركي آل الشيخ ان كل شخص مهما كان. لم يأخذ جرعتي لقاح كورونا لن يستطيع حضور الفعاليات الخاصة بموسم الرياض 2021. وبدورنا نحن في موقع ثقفني الاخباري نوصي كل الاخوة والاخوات تجنب كافة الفعاليات التي تحتوي ما يغضب الله عز وجل. والسعي إلى تجنب مخالفة شرع الله. والمحاولة قدر المستطاع الترفيه عن النفس بما هو جائز في شرع الله. وعدم حضور فعاليات موسم الرياض 2 التي تخالف كتاب الله وسنة رسوله.