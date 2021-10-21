موعد نزول العوائد السنوية 1443 في السعودية.. وكيفية الاستعلام عنها

يتم تنزيل العوائد السنوية في موعد محدد حيث تم تقريره من قبل وزارة المالية السعودية، وهي عبارة عن مساعدة تمنح للمواطنين ذات الدخل المحدود، وقد يحصل على تلك العوائد شيوخ القبائل بشكل سنوي متكرر، وتم تأسيس النظام الخاص بالعوائد منذ 70 عام منذ عهد الملك عبد العزيز آل سعود رحمه الله تعالى وغفر له، وتكون الجهات العليا بوزارة المالية هي المسئولة عن تلك العوائد، وذلك من حيث طريقة توزيعها والإعداد له بشكل مسبق مما يضمن وصول تلك العوائد لكافة الأشخاص المستحقين له.

ميعاد نزول العوائد السنوية لعام 1443

تقوم وزارة المالية بالدولة السعودية، بتحديد الموعد الذي تنزل فيه العوائد السنوية، حيث أنها هي الجهة المنوط بها إجراءات الصرف له مع شرح الزيادات الجديدة.. مواعيد صرف رواتب يوليو وأغسطس وسبتمبر ويكون موعد العوائد على النحو الأتي.

حيث قد يبدئ الصرف للعوائد منذ بداية شهر محرم ويستمر الصرف له حتى انتهاء شهر جمادى الآخرة. والصرف سيكون بموعد موحد بجميع إرجاء المملكة العربية السعودية، وفق ما سيتم تحديده من قبل الإدارة العامة للقواعد والمقررات بالمملكة. حتى تحصل على الدعم لابد أن تراجع بياناتك وتستوفي كافة الطلبات التي قد تطلب منك. حتى لا يسقط اسمك من قائمة المستفيدين للعوائد لابد أن تحدث البيانات الخاصة بك بصورة مستمرة.

كيف تستعلم عن العوائد السنوية

يمكن لكافة الأشخاص الذين يحصلون على العوائد السنوية أن يستعلموا عن موعد صرفها والإجراءات الأخرى التي تتعلق به من خلال الخطوات الأتية،

سجل دخولك على رابط وزارة المالية. قم باختيار الأيقونة المعدة للخدمات الإلكترونية التي تكون موجودة بالموقع. حدد الخدمة التي تتعلق بالاستعلام عن المرتجعات السنوية وذلك من الخيارات التي تظهر أمامك على الشاشة. راجع كافة البيانات وتأكد من صحتها، ووافق على الشروط والأحكام. أذهب بعد ذلك إلى المربع الذي تصل منه للخدمة. أدخل رقم الهوية بالمكان المعد له. ولابد أن تقوم بالتأكيد على الرمز الموجود أمامك بالشاشة. أضغط على كلمة البحث. ومن خلال كل ذلك، سوف تعرف قيمة الصرف للعوائد التي قد تحصل عليها.

وهناك عدد من الأوراق الرسمية التي قد تحتاج له حتى تحصل على العوائد وهي، صورة رسمية من صك الميراث المتعلق بك، والصورة الأصلية لدفتر عائلة المتوفي، ولابد أن تدخل كافة المعلومات التي تطلب منك بالإجراء السنوي، يجب أن تقدم توكيل شرعي مصدق عليه من الجهة المختصة، وذلك حتى يتاح لك استلام مستحقات الورثة بواسطة التوكيل الذي تقدمه.