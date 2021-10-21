جدول الرواتب الجديدة في المملكة العربية السعودية 1443

يبحث الكثيرين من العاملين في المملكة العربية السعودية عن جدول الرواتب الجديد1443، وتطرح المملكة سنويا جدول خاص برواتب العاملين بالسعودية، ليكون جميع العاملين بالمملكة مطلعين علي جداول رواتبهم الجديدة ومواعيد صرفها، وجدول رواتب الموظفين هو جدول يتناول كل ما يتقاضاه العاملين في السعودية، و تحتوي الجدول علي الرواتب بالتفاصيل مضافة إليها العلاوات و المكافآت ودرجات الموظفين بالتفصيل والزيادات التي يحصلون عليها مع الرواتب في المملكة.

يمكن للعاملين في المملكة العربية السعودية معرفة رواتبهم بالتفصيل، من الجداول التي تعلن عنها المملكة حتى يتمكن الموظفين من معرفة كل ما يتعلق برواتبهم وعلاواتهم السنوية، وذلك حسب درجاتهم الوظيفية، والجدول التالي يوضح رواتب العاملين بدرجاتهم و زياداتها:

الراتب الدرجة الراتب الزيادة موظف المرتبة الأولي 3 آلا ريال سعودي يصل الراتب إلي 4.890 ريال سعودي موظف المرتبة الثانية 3.430 ريال سعودي يصل الراتب إلي5.740 ريال سعودي موظف المرتبة الثالثة 3.945ريال سعودي يصل الراتب إلي 6.505 ريال سعودي موظفة المرتبة الرابعة 4.530 ريال سعودي يصل الراتب إلي 7.750 ريال سعودي موظف المرتبة الخامسة 5.240 ريال سعودي يصل الراتب إلي 8.950 ريال سعودي

رواتب الوظائف التعليمية الجديدة في المملكة العربية السعودية

عدلت المملكة العربية السعودية رواتب العاملين في الوظائف التعليمية، كما تم تعديل شروط الترقية،و ذلك لإضافة الزيادة السنوية والمكافآت والعلاوات السنوية وهي تتراوح ما بين 450 إلي 640 ريال سعودي، ويحصل المعلم الممارس علي علاوته السنوية إذا بلغ راتبه 21.250 ريال سعودي، ويحصل المعلمين سنويا علي مكافآت مالية تصل إلي 500 ريال سعودي، إلي جانب ترقيته إذا حصل علي تقدير جيد جدا في الحالة التفاعلية، ويبدأ تطبق رواتب المعلمين الجديدة بداية من ذي القعدة.

جدول رواتب الوظائف التعليمية الجديد في المملكة العربية السعودية

و يحتوي سلم الرواتب الجديدة للمعلمين في المملكة العربية السعودية، علي العديد من المزايا، ومن أهمها زيادة الرواتب و مكافآت التقاعد، و يوضح الجدول التالي رواتب الوظائف التعليمية الجديدة في المملكة بعد تعديلها و إضافة الزيادة والعلاوة السنوية عليها، وهو كالتالي: