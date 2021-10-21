نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض تقسيط هافال h9 ديجنتي 2022 في السعودية بـ 600 ريال في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعتبر هافال h9 ديجنتي 2022 واحدة من السيارات التي تنافس بقوة في فئة سيارات الدفع الرباعي بسبب الإمكانيات والمواصفات التي تتميز بها والتي جعلت البعض يعتبرها بأنها أحد المنافسين لسيارة تويوتا لاند كروزر العريقة عملاق الدفع الرباعي المشهود له بالكفاءة والقدرة، حيث تمكنت شركة هافال الصينية للسيارات خلال سنوات وجيزة من حجز مساحة كبيرة من مبيعات السيارات في العالم بفضل العديد من الطرز أشهرها هافال H6 الشهيرة.

مواصفات هافال h9 موديل 2022

تعتبر هافال اتش 9 موديل 2022 واحدة من السيارات المميزة بمواصفات حصرية سواء من ناحية الشكل الخارجي أو الأداء أو المساحات الداخلية وعدد المقاعد التي تتسع لعدد 7 ركاب فهي سيارة عائلية بامتياز ومناسبة جدًا لرحلات البر والقيادة على الطرق الجبلية والوعرة.

أما من ناحية مواصفات هافال اتش 9 ديجنتي فتأتي مع محرك تيربو، رباعي الاسطوانات، بسعة 2000 سي سي ، بقدة 156 حصانًا وبعزم دوران يصل إلى 385 نيوتن لكل متر مزود بـ16 صمامًا فيما يصل معدل استهلاك الوقود لهذا الطراز أكثر من 11 كلم لكل لتر من البنزين.

كما تأتي السيارة مع ناقل حركة اوتوماتيك 8 سرعات دفع رباعي مع 4 أنماط من القيادة هي النمط العادي ونمط القيادة في الطين ونمط القيادة على الرمال والنمط الرياضي أيضاً.

من حيث التقنيات والترفيه تأتي السيارة مع نظام تعليق أمامي منفصل مزدوج ونظام تعليق خلفي متصل وفتحة سقف ومقاعد جلد قابلة للتعديل الكهربائي وذاكرة لمقعد السائق مع ميزة تسخين المقاعد الامامية والخلفية.

سعر هافال اتش 9 ديجنتي 2022 في السعودية

يبدأ سعر هافال h9 نقدًا في السعودية من 112.900 ريال غير شامل ضريبة القيمة المضافة أما عند إضافة الضريبة يصل السعر إلى حوالي 129 ألف ريال تقريبًا مع إمكانية وجود فوارق طفيفة في السعر بحسب الوكيل أو المعرض.

تقسيط هافال اتش 9

يمكن الحصول على أي من عروض تقسيط السيارات الجديدة في السعودية بحسب الرغبة والقدرة المالية للعميل مع العلم أن القسط الأخير لا يجب أن يتجاوز 40 % من قيمة السعر النهائي.

فمثلا لو تم تحديد القسط عند 600 ريال شهريا على مدى 60 شهرًا أي 36 ألف ريال يتبقى من السعر النقدي 77 ألف ريال يدفع 44 ألف منهم كدفعة تملك في النهاية والباقي كدفعة مقدمة مع التذكير بأن ذلك يتطلب سداد الضريبة المضافة نقدًا.