نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ارتفاع أسعار الذهب في السعودية اليوم وعيار 24 يسجل 215 ريال في المقال التالي

عمر شويل - جدة شهدت أسعار الذهب في السعودية اليوم ارتفاعًا طفيفًا مقارنة بأسعار يوم أمس حي زاد سعر الذهب في السعودية بكافة فئاته وهذا الارتفاع يعود إلى تأثر أسعار الذهب في السعودية بأسعار الذهب العالمية التي شهدت انتعاشًا خلال الأسابيع الأخيرة مع تزايد الإقبال على اقتناء المعدن الأصفر باعتباره زينة وخزينة كما يقول عنه الأهالي دول الخليج العربي والسعودية في الوقت الذي تتزايد فيه مؤشرات الاستثمار في الذهب محليًا.

أسعار الذهب في السعودية اليوم

على صعيد سعر الجرام فقد سجل جرام الذهب عيار 24 في السعودية اليوم حوالي 215 ريال أي ما يعادل 57 دولار أمريكي في حين بلغ سعر الذهب في السعودية اليوم عيار 22 حوالي 197 ريال أي حوالي 52 دولار أمريكي.

وقد بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 في السعودية حوالي 188 ريال بما يساوي تقريبا 50 دولار أمريكي فيما وصل سعر الذهب عيار 18 في السعودية اليوم إلى حوالي 43 دولار أمريكي أو ما يعادل 161 ريال سعودي في حين سجل سعر الذهب عيار 14 حوالي 124 ريال.

سعر سبيكة الذهب في السعودية

وفيما يخص الأسعار الإجمالي للذهب فقد وصل سعر سبيكة الذهب 5 جرام في السعودية حوالي 1,074.84 ريال أي ما يعادل 286.62 دولار ووصل سعر أونصة الذهب 6,686.25 ريال للبيع و6,690.00 ريال للشراء في السعودية اليوم.

أسعار الذهب العالمية

ووصل سعر أونصة الذهب اليوم في الأسواق العالمية حوالي 1783 دولار بارتفاع حوالي دولار واحد عن يوم أمس في مستهل التعاملات الصباحية وبزيادة حوالي 7 دولارات عن أسعار يوم أمس الأول.

كان هذا بالنسبة للعقود الفورية أما العقود الأمريكية الآجلة للذهب فقد سجلت ارتفاعًا بنسبة 0.8% الأمر الذي ألقى بظلاله على الأسواق المحلية.

سبب ارتفاع أسعار الذهب اليوم

ويعود ارتفاع سعر الذهب في الأسواق العالمية بشكل عام إلى العديد من العوامل من بينها ما يلي: