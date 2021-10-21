نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام عن تأشيرة خروج وعوده برقم الاقامه عبر موقع ابشر الإلكتروني في المقال التالي

عمر شويل - جدة الاستعلام عن تأشيرة خروج وعوده، هي احد اهم الخدمات التي يتم البحث عنها يوميا من قبل جميع الأشخاص داخل المملكة العربية السعودية، وتعتبر خدمة استعلام عن خروج وعوده هي احد اهم الخدمات التي تقدم من خلال موقع ابشر وزارة الداخلية، وكانت المملكة قد أعلنت عن تقديم هذه الخدمة بشكل إلكتروني منذ فتره وهذا لتوفير الجهد والوقت على جميع المستعلمين عن هذه الخدمة، الاستعلام عن تأشيرة خروج وعوده تقدم من خلال رابط تسجيل الدخول موقع ابشر الإلكتروني واتباع عدد من الخطوات الهامة والتي سوف نتعرف عليها من خلال هذه المقالة، وان كان المستعلم ليس مسجل في موقع ابشر عليه التسجيل من اجل الاستفادة من جميع خدمات الموقع.



الاستعلام عن تأشيرة خروج وعوده

تسعى المملكة العربية السعودية إلى تقديم افضل الخدمات التي يبحث عنها جميع المواطنين والمقيمين في المملكة يوميا، ولهذا قدمت موقع ابشر التابع إلى وزارة الداخلية السعودية والذي يقدم اكثر من مائة خدمة إلكترونية هامه منها الاستعلام عن تأشيرة خروج وعوده، والحكومة السعودية تعتمد دائما على الخدمات الإلكترونية لتسهيل الأمر على المواطنين والمقيمين لديها وأيضا مواكبة الدول المتقدمة، وسوف نتعرف على خطوات استعلام عن تأشيرة الخروج والعوده برقم الاقامه في السطور القادمة.

طريقة الاستعلام عن تأشيرة خروج والعوده

أولا تقوم بالدخول إلى موقع ابشر الرسمي.

ثانيا:ستفتح الصفحة الرئيسية ثم بعدها تقوم بالضغط على حاله تأشيرات الخروج والعودة.

ثالثا: قم بكتابه جميع البيانات التالية،رقم الإقامة، رقم هويه الكفيل الخ.

رابعا: سيطلب منك ملء أحد الإجراءات التالية،اكتب رقم التأشيرة أو رقم جواز السفر .

يقدم موقع ابشر أيضا خدمة الاستعلام عن تأشيرة الخروج النهائي بخلاف الاستعلام عن تأشيرة خروج وعوده، ومن المعروف عن ابشر يقدم خدمات متنوعه وعديده منها الاستعلام عن صلاحية الاقامه والاستعلام عن المخالفات المرورية وغيرها من الخدمات الأخري، وفى مقدمة هذه الخدمات الاستعلام عن تأشيرة خروج وعوده برقم الاقامه.

الخدمات الإلكترونية لموقع ابشر

في السابق كان أي فرد يريد معرفة خدمة ما يقوم بالذهاب إلى الجهات المعنية للاستعلام عن أي خدمه يرغب في معرفتها، أما الآن ومن خلال التطور الإلكتروني فيمكن الاستعلام عن أي خدمة من خلال الدخول على موقع ابشر والتعرف على كل الخدمات ومنها الاستعلام عن تأشيرة خروج وعوده.