موقع حجز تذاكر موسم الرياض 2021 الهيئة العامة للترفيه خطوات الحجز عبر riyadhseason.sa

موقع حجز تذاكر موسم الرياض 2021، من أهم المواقع الإلكترونية التي توفرها هيئة الترفيه السعودية، لتقديم خدمات حجز تذاكر فاعليات موسم الرياض الذب انطلق يوم الأربعاء الموافق 20 أكتوبر 2021، بالتزامن مع تخفيف الإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا، وقد حددت الهيئة رابط إلكتروني لحجز التذاكر منعاً للتزاحم وتوفيراً للوقت والمجهود، وقد شهد حفل الافتتاح توافد أعداد كبيرة من المواطنين والمقيمين، لمشاهدة الحفل الضخم والفاعليات المصاحبة لحفل الافتتاح الذي نظمته الهيئة العامة للترفيه برأسه تركى أل شيخ، وسوف نوضح خلال السطور التالية خطوات الحجز والرابط الرسمي.

رابط حجز تذاكر موسم الرياض

الدخول على الموقع الإلكتروني “riyadhseason.sa“.

الضغط على الفاعلية التي تريد حضورها.

تظهر بيانات الفاعلية “المكان، الموعد”.

الاطلاع على الشروط والأحكام.

النقر على خانة تأكيد حجز التذكرة.

تسجيل بيانات صحيحيه.

تحديد فئة التذكرة التي ستقوم بحجزها.

ربط التذكرة من خلال موقع توكلنا.

فاعليات مرسم الرياض وحفل الافتتاح

انطلق مساء الأربعاء الموفق 20/10/2021، بالعاصمة السعودية الرياض حفل افتتاح موسم الرياض في نسخته الثانية، بحضور فاق المتوقع حيث وصل عدد الحضور 750 ألف وأكثر، وبدأ الحفل بإطلاق طائرات الدرون تحمل صورة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وألقي رئيس الهيئة العامة للترفيه “تركي آل الشيخ”، كلمة أعلن فيها بدأ فاعليات الموسم الأشهر في العالم، وقال تخيل أكثر مادام عندنا قيادة ملهمة دفعت كل سعودي أن يحقق حلم، وخلال الحفل الأسطوري الذي شهده العالم عبر شاشات التلفاز بتغطية مباشرة من قلب الحدث، كانت الألعاب النارية بمختلف ألوانها وأشكالها تسيطر على المكان مع الطائرات الدروان، وكذالك العديد من الفقرات الاستعراضية والفرق المتنوعة التي تقدم رقصات استعراضية.

أماكن بيع التذاكر

بارك مول.

مول السلام.

بمول بانوراما.

في مول الحياة.

كذالك مول النخيل.

أسعار تذاكر موسم الرياض 2021

تبدأ أسعار التذاكر لموسم الرياض 2021، من 50 ريال سعودي للتذكرة لليوم الواحد، وسعر تذكرة المسار السريع 100 ريال سعودي، وسعر تذكرة الدخول 5 أيام تبلغ 200 ريال سعودي، وتصل للمسار السريع نحو 400 ريال سعودي، ويصل الحد الأقصى لسعر التذاكر 2800 ريال سعودي.