بأقل قسط 1000 ريال احصل على 5 مليون ريال وبالتقسيط على 25 عام

يبحث المواطنين السعوديين عن شراء وأيضاً امتلاك وحدات سكنية وتكون كذلك مدعومة لدى وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية لذلك يوفر بنك البلاد بالمملكة العربية السعودية تمويل ربما يصل قيمة إلى 5 مليون ريال من أجل الحصول على وحدات سكنية تحت الإنشاء وكذلك بالتعاون مع وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية وبالتقسيط الميسر حتى 25 عام.

بأقل قسط 1000 ريال مع تمويل بنك البلاد بالمملكة

يوفر الآن بنك البلاد بالمملكة العربية السعودية إمكانية الحصول على تمويل شراء وحدة سكنية تحت الإنشاء وذلك بالتعاون مع وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية وأيضاً بأقل قسط شهري 1000 ريال ولكن هناك شروط بسيطة تم وضعها لابد من توافرها وهي

يشترط أن يكون المتقدم على رأس العمل لدى إحدى الشركات المعتمدة لدى بنك البلاد بالمملكة العربية السعودية .

يشترط كذلك أن يكون للعميل حساب جاري لدى بنك البلاد بالمملكة العربية السعودية.

كذلك لابد أن يكون المتقدم عمره لا يقل عن 21 عام وقت طلب الحصول على التمويل.

3000 ريال سعودي هو الحد الأدنى للراتب الشهري للعميل المتقدم.

لابد أيضاً أن يكون المتقدم مستفيد لدى وزارة الإسكان أو صندوق التنمية العقارية بالمملكة.

70 عام هو الحد الأقصى لعمر العميل المتقدم وقت انتهاء فترة التمويل.

لابد كذلك أن يكون العقار ضمن العقارات المعتمدة لدى وزارة الإسكان بالمملكة العربية السعودية.

المستندات المطلوبة لطلب تمويل شراء وحدة سكنية تحت الإنشاء لدى بنك البلاد

هناك مجموعة من الأوراق اللازمة من أجل طلب الحصول على تمويل شراء وحدة سكنية تحت الإنشاء لدى بنك البلاد بالمملكة وأيضاً على الراغب تقديمها وهي

تقديم سجل الأسرة ويكون غير منتهي أو الهوية الوطنية.

كذلك تقديم إقرار بالتزامات العميل المتقدم.

أيضاً تقديم نسخة من بطاقة العمل للعاملين بالقطاع العسكري.

تقديم أيضاً خطاب تعريف بالراتب.

طلب تمويل شراء وحدة سكنية تحت الإنشاء لدى بنك البلاد

وفر بنك البلاد بالمملكة العربية السعودية على العميل الراغب في طلب تمويل شراء وحدة سكنية تحت الإنشاء الوقت حيث يستطيع المتقدم طلب التمويل اونلاين وأيضاً بكل سهولة وتتمثل الخطوات كما يلي