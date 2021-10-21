نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قناة عين التعليمية 2021 تردد قناة عين التعليمية علي النايل سات وعرب سات في المقال التالي

عمر شويل - جدة قناة عين التعليمية تردد قناة عين التعليمية علي النايل سات وعرب سات ، في الوقت الراهن لاحظنا تساؤل العديد من الطلاب في المملكة العربية السعودية عن تردد قناة عين التعليمية ، حيث قامت المملكة العربية السعودية بالتصريح عن قنوات تعليمية لمساعدة الطلاب ، حيث تقوم القناة بعرض شرح الدروس الخاصة بالطلاب ، وبهذا تكون المملكة العربية السعودية قد سهلت العملية التعليمية علي الطلاب ، كما أنه بعد توجة تقريبا كل العالم الي نظام التعليم عن بعد ، أصبح القنوات والتطبيقات التعليمية شائعة في الوقت الراهن ، وفي مقال اليوم نعرض لكم التردد الخاص بقناة عين التعليمية في المملكة العربية السعودية ، وكافة تفاصيل هذا الموضوع

قناة عين التعليمية

قد قامت الحكومة في المملكة العربية السعودية ، بإطلاق نحو ما يقرب من 25 قناة تعليمية ، للمراحل الابتدائية والمتوسطة والثانوية ، علي أن يكون الهدف منها .. تسهيل العملية التعليمية علي الطلاب داخل المملكة ، ويتم من خلال هذه القنوات ..تقديم شرح مطور للطلاب في كل مادة دراسية ، وبتسلل زمني مدروس ومتوافق مع كافة الطلاب ، كل هذا بعد أن أعلنت الحكومة في المملكة العربية السعودية حظر التجول ، ثم تعطيل الدراسة في كلا من : المدارس والجامعات ، كما وقد تم إيقاف العمل ، وتم التشديد على كافة المواطنين للبقاء في المنازل

تردد قناة عين التعليمية علي النايل سات وعرب سات

تردد قناة عين التعليمية علي القمر الصناعي نايل سات كما يلي :

التردد هو 11564

الاستقطاب أفقي

معدل الترميز 27500.

تردد قناة عين التعليمية علي القمر الصناعي عرب سات كما يلي :

التردد هو 12437

الاستقطاب عمودي

معدل الترميز 27500.

توفر قناة عين التعلمية العديد من المميزات للطلاب في المملكة العربية السعودية ، مميزات قناة عين التعليمية في السعودية كما يلي :

يستطيع جميع الطلاب من خلالها مشاهدة شرح مبسط لكل الدروس المتعلقة بالمناهج الخاصة بهم القناة مجانية تماما يستطيع الطلاب في المملكة العربية السعودية من خلالها مراجعة ما سبق دراسته

لذلك حصلت القناة علي تساؤل الكثيرين ، حيث قد قدمت العديد من المميزات للطلاب