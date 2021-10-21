نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض الوعلان للسيارات تقسيط الشروط والمستندات المطلوبة في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض الوعلان للسيارات تقسيط من أهم العروض التي يتم البحث عنها من قبل الأفراد داخل المملكة العربية السعودية وذلك لاقتناء السيارة المفضلة لديهم بأسعار مناسبة ويمكنهم ذلك من خلال عروض الوعلان للسيارات تقسيط بسعر الكاش هذا بالإضافة إلى إمكانية الاستفادة من عروض الوعلان للسيارات المستعلمة ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على عروض الوعلان للسيارات تقسيط.

عروض الوعلان للسيارات تقسيط

توفر عروض الوعلان للسيارات تقسيط مزايا متعددة للعملاء وتتمثل تلك المميزات في:

مزايا تقسيط السيارات من الوعلان

يمكن الحصول على السيارة دون الحاجة لسداد مبلغ كدفعة مقدمة.

لا يتم إلزام العميل بسداد أي رسوم أو مصروفات إدارية.

يستفاد العميل من ضمان على السيارة حتى 5 سنين أو استهلاك مقدار مائة ألف كيلو متر.

يحصل العميل على ضمان طوال فترة التمويل شامل على المركبة.

يتيح الوعلان للعملاء المستفيدين من العروض خدمة المساعدات على الطرق لمدة عام كامل.

عروض تقسيط السيارات من الوعلان 2021

يوفر الوعلان إمكانية تقسيط سيارة Hyundai Kona موديل 2022 بقسط شهري 1109 ريال سعودي فقط، إمكانية امتلاك سيارة Hyundai Tucson موديل 2022 داخل العرض عن طريق دفع مبلغ 1229 ريال سعودي شهريًا.

كما وفر الوعلان السيارات موديل 2021 داخل العرض كسيارة إلنترا بقسط ثابت 949 ريال، وسيارة سوناتا بمبلغ شهري 1239 ريال سعودي، أيضًا يمكن الحصو لعلى سيارة هيونداي أزيرا موديل 2022 بقسط شهري 1759 ريال سعودي.

المستندات المطلوبة لتقسيط سيارات الوعلان 2021

صورة من الهوية الخاصة بالمتقدم مع ضرورة توفير الأصل للاطلاع عليه.

صورة من الرخصة الخاصة بالقيادة للعميل مع وجود الأصل أيضًا للاطلاع.

جواب من جهة العمل موضحًا به التفاصيل الخاصة بالراتب وكذلك تاريخ الالتحاق بالوظيفة.

أصل الخطاب المصدر من قبل التأمينات الاجتماعية.

كشف من البنك التابع له العميل لآخر ثلاثة أشهر لحسابه الشخصي.

شروط عروض تقسيط السيارات من الوعلان