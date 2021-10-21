نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالتقسيط على 25 عام وبدون دفعة أولى احصل على 3 مليون ريال لدى بنك البلاد في المقال التالي

عمر شويل - جدة بنك البلاد هو أحد أهم البنوك بالمملكة العربية السعودية ويسعى دائماً لتقديم عروض تمويلية متنوعة وبمزايا تناسب جميع احتياجات العملاء فيقدم الآن تمويل سريع يستطيع من خلاله المتقدم بناء المنزل الذي يرغب فيه وذلك أيضاً بالتعاون مع وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية بالمملكة العربية السعودية ويتم هذا التمويل من خلال أربعة دفعات مقسمة على مراحل البناء.

بالتقسيط على 25 عام وبدون دفعة أولى مع تمويل بنك البلاد

يوفر بنك البلاد بالمملكة العربية السعودية تمويل البناء الذاتي ومن خلال هذا المقال يستطيع العميل الحصول على تمويل ربما يصل قيمة إلى 3 مليون ريال سعودي وأيضاً لا يتعارض هذا التمويل مع أحكام الشريعة الإسلامية بالمملكة العربية ويتميز كذلك هذا التمويل بما يلي

يتميز تمويل البناء الذاتي بأنه متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية بالمملكة العربية السعودية.

كذلك يتميز تمويل البناء الذاتي من بنك البلاد بأن العميل يحصل على تمويل ربما يصل قيمة إلى 3 مليون ريال سعودي.

أيضاً يتيح تمويل البناء الذاتي من بنك البلاد فترة سداد ميسرة تصل إلى 25 عام.

يتميز كذلك تمويل البناء الذاتي من بنك البلاد بأنه لا حاجة بدفعة أولى.

يستطيع أيضاً العميل المتقاعد من الحصول على تمويل البناء الذاتي لدى بنك البلاد.

وأيضاً يرتفع قيمة العقار مع كل دفعة.

شروط تمويل البناء الذاتي لدى بنك البلاد بالمملكة العربية السعودية

قرض البناء الذاتي لدى بنك البلاد متوفر لشريحة كبيرة من العملاء حتى العميل المتقاعد يستطيع الحصول على هذا التمويل ولكن هناك عدد بسيط من الشروط التي لابد من توافرها من أجل الحصول على التمويل

لابد أن يكون المتقدم مستفيد لدى وزارة الإسكان أو صندوق التنمية العقارية بالمملكة العربية السعودية.

يشترط كذلك أن يكون المتقدم لديه حساب جاري لدى بنك البلاد بالمملكة العربية السعودية.

أيضاً أن يكون المتقدم على رأس العمل لدى إحدى جهات العمل المعتمدة لدى بنك البلاد.

يشترط كذلك أن يكون المتقدم لديه راتب شهري لا يقل عن 3000 ريال سعودي.

عمر العميل المتقدم يشترط أن لا يقل عن 20 عام وقت طلب التمويل.

الا يتعدى عمر المتقدم عن 70 عام عند انتهاء مدة التمويل.

طلب تمويل البناء الذاتي لدى بنك البلاد بالمملكة العربية السعودية

يستطيع العميل الراغب في طلب الحصول على تمويل البناء الذاتي لدى بنك البلاد وبالتقسيط الميسر على 25 عام وأيضاً دون دفعة أولى طلب التمويل من خلال الدخول على رابط تمويل البناء الذاتي لدى بنك البلاد وطلب التمويل اونلاين.