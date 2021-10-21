خطوات استخراج رخصة سكني من منصة بلدي وشروط الحصول عليها بالمملكة

خطوات استخراج رخصة سكني من منصة بلدي وشروط الحصول عليها، قامت وزارة الشئون البلدية، بتوضيح الخطوات لاستخراج رخصة سكني الفورية، من منصة بلدي الإلكترونية، بطريقة سهلة وخطوات في دقائق معدودة، لإتمام عملية إصدار الرخصة، فتعمل الوزارة علي التخفيف عن كاهل المواطنين، من تسهيل أخراج أي أوراق أو رخص بالخدمات الإلكترونية العديدة، عبر منصات إلكترونية تتم فيها الإصدار وانت بالمنزل، لتنفيذ خطة المملكة 2030، حيث أن التغير في النفقات علوها أو خفضها تتعلق برخص البناء السكني، والتي يتم صدورها من المكاتب الهندسية، بسبب التنقلات الكثيرة والفحص للمواقع، ثم ينبع هذا من رسوم تتعلق بالمكاتب واخري بالبلدية، وكذلك يتم توفير الوقت الذي يتم استغراقه في الحصول على الرخصة.

خطوات استخراج رخصة سكني من منصة بلدي وشروط الحصول عليها

قامت وزارة الشئون البلدية والقروية والإسكان بالمملكة، الإعلان عن التسهيلات الجديدة، فيقدم الطلب من خلال منصة بلدي بالمملكة، وهناك خطوات يجب اتباعها عند استخراج رخصة سكني:

تسجيل الدخول إلي منصة بلدي. ثم انتقل بالدخول علي بيانات حساب لنفاذ الوطني الموحد. الموافقة علي الشروط والأحكام والتعليمات. انتقل إلي خدمة الرخص الإنشائية، اختيار رخصة سكني. ثم قم بتحديد نوع الرخصة من بيانات المالي، أو من المستفيد من الطلب. اختار المكتب المساحي. تتم باقي الخطوات من خلال المكتب الهندسي، بناءا علي الطلب المنعقد. يتم إصدار الرخصة بعد سداد الرسوم المقررة.

إجراءات المكتب الهندسي لاستكمال استخراج رخصة البناء

يقوم المكتب الهندسي بتقديم طلب إصدار رخصة البناء. ثم يشمل الطلب اختيار الأرض، من خلال خريطة الأساس، وإدخال المكونات والارتدادات، وأضافه المرافق، والموافقة علي الشروط وإصدار وطباعة الفاتورة وسداد رسوم التقرير المساحي، وإصدار رسوم مكونات البناء. يتم استلام ومراجعة الطلب من خلال إدارة رخص البناء في البلدية الفرعية. ثم في حالة نقص أي مستندات سيتم إعلان المكتب الهندسي، عبر رسالة نصية علي البريد الإلكتروني، وإعادة أرفاق المستندات. اعتماد الرخصة من خلال مدير إدارة الرخص، وكيل البلدية للتعمير، ورئيس البلدية. يقوم المكتب الهندسي بطباعة الرخصة عن طريق البوابة الإلكترونية، وإرسالها للمستفيد.

المستندات المطلوب إرفاقها عند طلب رخصة البناء

صورة بطاقة الأحوال المدنية للمالك، وصورة جواز السفر لغير السعودين. ثم صورة من صك الملكية. اقرار من المكتب الهندسي لتحمل مسئولية، الدراسة المعمارية، الإنشائية، الكهربائية، الميكانيكية، بالاتفاق مع المالك والبلدية وأمانة المنطقة. نموذج من تدقيق نظام واشتراطات البناء للوحدات، مدققا من المكتب الهندسي مع الختم والتوقيع. ثم اقرار من المالك بتنفيذ لائحة الضوابط والشروط. مخطط البناء بصيغة PDF معتمدة من المكتب الهندسي. التعهد بإزاله المخلفات، شهادة التنسيق من شركة الكهرباء، والرفع المساحي من المكتب الهندسي. تفويض مصدق أو وكالة شرعية في حال المراجع وليس المالك.

ماهي خدمات الرخص الإنشائية من منصة بلدي