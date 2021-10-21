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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط سداد دين المتعثرين والغارمين من الضمان الاجتماعي وطريقة التقديم في المقال التالي
شروط سداد دين المتعثرين من الضمان الاجتماعي، حيث تقدم منصة إحسان خدمة تيسرت منحة لتسديد ديون المتعثرين في السداد والغارمين بالديون، فقد توضح المنصة أهم الشروط الواجب توافرها لدي المتقدم من أجل سداد الديون، كما وضحت منصة إحسان للعمل الخيري خطوات وطريقة التقديم للحصول علي الخدمة، كما يجب امتلاك حساب بالخدمة كي تتمكن من الاستفادة من الخدمات الهامة التي تقدمها منصة احسان الخيرية.
شروط سداد دين المتعثرين والغارمين من الضمان الاجتماعي
الآن، نقدم لكم متابعينا وقراء موقع ثقفني الكرام كافة شروط سداد دين المتعثرين من خدمة تيسرت التابعة لمنصة احسان بالتعاون مع الضمان الاجتماعي، فإذا كانت الشروط تتوافق معك لا تتردد في التقديم الآن، فبكل سهولة اتبع خطوات طلب سداد دين وبالضوابط الآتية:
- لابد أن يكون المتقدم من الأسر المستفيدة من الضمان الإجتماعي.
- أن لا يتخطى المبلغ المديون به 100 الف ريال سعودي.
- يجب جلب وثيقة من المحكمة بها التنفيذ لمدة قد تصل الي عام كامل.
- أن يكون المتقدم ليس عليه أي قرارات قضائية سابقاً.
- لابد من ان يكون المتقدم مواطن سعودي الجنسية ومقيم دائم بالمملكة العربية السعودية ومن أبوين سعوديين.
طريقة التقديم لخدمة تيسرت من منصة إحسان
يمكن الآن اتباع الخطوات للتسجيل بخدمة تيسرت والاستفادة من كافة الخدمات المقدمة من منصة إحسان بالتعاون مع وزارة التنمية والموارد البشرية:
- قم بتسجيل الدخول الي الموقع الإلكتروني عبر الرابط الرسمي لمنصة إحسان الإلكترونية.
- اختر أيقونة خدمة تيسرت.
- اضغط علي تسجيل الدخول ثم اختر إنشاء حساب.
- ملء كل المربعات التي تتطلب البيانات الشخصية كالإسم رباعي كما هو في بطاقة الهوية الوطنية.
- كما يتطلب منك الجيميل الإلكتروني الخاص بك، رقم الجوال لتسهيل تواصل خدمة العملاء معك.
- بعد الانتهاء من كتابة البيانات والمعلومات الشخصية قم بالضغط علي إنشاء حساب.
- سيتم إرسال رسالة نصية الي رقم الجوال الذي قمت بتسجيله يتضمن رمز التحقق.
- نسخ الرمز ولصقه بالخانة الموجودة أمامك.
- هكذا تم التسجيل بنجاح، قم بالتمتع بكافة الخدمات التي تقدمها منصة إحسان بسهولة.
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