منصة سلفة تعطيك سلفة 5000 ريال وتفك عثرتك وتسدد ديونك بالتفصيل الخطوات والشروط

خلال دقائق معدودة،ومن خلال هاتفك المحمول يمكنك طلب سلفة وقدرها 5000 ريال فى أقل من 5 دقائق ستحصل على السلفة التي طلبتها دون تعقيد في الإجراءات أو الشروط وبكل سهولة ستجد الحصول على السلفة التي طلبتها لكي تنفق على أسرتك أو لحل تعثرك حتى يتم صرف مرتبك، حيث يمكنك الحصول على تمويل قرض سريع من خلال منصة سُلفة الإلكترونية السعودية، وهي أول بوابة للتمويل الشخصي السريع، حيث يمكن التقديم من خلالها أو عبر تطبيقها للهواتف الذكية، وفور استيفاء الشروط وخطوات التقديم، يتم تلقائيًا إضافة المبلغ لحسابك البنكي، مع العلم أن تلك المنصة مخصصة فقط لتمویل الأفراد بموجب ترخيص رسمي من البنك المركزي السعودي، ويُغطي تمويل منصة سُلفة، الاستخدامات الشخصية، مثل سداد الفواتير المختلفة، تحسينات المنزل، مستلزمات السفر، ومن موقع ثقفني نوضح الشروط وخطوات الحصول على سلفة، كل ماعليك للحصول على السلفة إنشاء حساب جديد عبر الصفحة الرسمية الإلكترونية لمنصة سلفة، ثم تسجيل بياناتك الشخصية المطلوبة، ثم تحديد مبلغ التمويل وفترة السداد.

خطوات التقديم على سلفة عبرمنصة سلفة:

تسجيل الدخول عبر الموقع الرسمي على الرابط التالي لمنصة سلفة . ثم الدخول عبر حسابك أو إنشاء حساب جديد. ثم اختيار بند طلب التمويل الشخصي. ثم تحديد المبلغ المالي الذي تود الحصول عليه. مع الأخذ في الاعتبار أن الحد الأقصى 5000 ريال. ثم تحديد فترة السداد لتلك السلفة. تسجيل كافة البيانات الشخصية. إرفاق صورة شخصية والمرفقات المطلوبة

شروط الحصول على السلفة:

أن يكون المتقدم سعوديًا الجنسیة والأصل والمنشأ. أن يكون مقيمًا لشكل دائم داخل المملكة. ألا يقل عمر المتقدم عن 18 عاما ولا يزيد عن 60 عام. التمویل متوفر بدون تحویل راتب. أن يكون المتقدم على رأس العمل. ألا تقل فترة العمل عن 3 أشهر في الخدمة للموظفين. ألا تقل فترة العمل عن 6 أشهر في الخدمة للقطاع الخاص.

للتواصل والرد على استفسارات العملاء:

للتواصل مع خدمة العملاء والإستفسار عن طلب سلفة من خلال منصة سلفة للتمويل تمنح التمويل الشخصي السريع باستخدام التقنية المالية ولخدمات العملاء والعناية بالعملاء الرقم الموحد 920000327