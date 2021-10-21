نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شرح التسجيل في الضمان الاجتماعي والشروط بالتفصيل في المقال التالي

عمر شويل - جدة شرح التسجيل في الضمان الاجتماعي والشروط بالتفصيل ؛ تعمل دائما الحكومة السُّعُودية على تقديم العديد من الخِدْمَات للمواطنين السعوديين الذين يحتاجون إلى هذه الخِدْمَات ومن هذه الخطوات المهمة التي تقوم على تقديمها المملكة هي خدمة الضمان الاجتماعي وهو مبلغ مالي شهري يقدم المواطن الذي يستحق الدعم والتحسين من وضعهم المالي والمعيشي؛ ونظراً لأهمية الضمان الاجتماعي لدي المواطنين في المملكة سوف نعرض لكم اليوم أعزائي قراء موقع ثقفني شروط التسجيل في الضمان الاجتماعي بالتفصيل.

شروط التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد

هناك العديد من الشروط التي تم وضعها للمواطنين الراغبين في الحصول والتسجيل في الضمان الاجتماعي في المملكة العربية السُّعُودية ؛ وهذا ما سوف نعرضه في السطور التالية بالتفصيل؛ وتتمثل الشروط في الآتي:

يجب علي من يرغب في التسجيل في الضمان الاجتماعي أن يكون سعودي الجنسية.

ويجب أيضاً أن يكون مقيماً داخل المملكة العربية السعودية.

أن يكون الشخص المستفيد لا يمتلك عقارات تجارية.

أن يكون لا يمتلك دخل شهري ثابت.

كما يوجد فئات محددة من الشعب هي فقط من يمكنها أن ستفيد من الضمان الإجتماعي في المملكة؛ ومن الفئات المستهدفة المستحقة للضمان الاجتماعي ما يلي:

المطلقات

الأرامل

الزوجة المهجورة

الزوجة التي يكون زوجها في حالة إدمان

الأيتام وهما مجهولي الأب والأم

ممن تجاوز عمرهم الستين عام

المواطنين ذات الدخل المحدود

شرح التسجيل في الضمان الاجتماعي

الكثير يبحث عن كيف تكون عملية التسجيل في خدمة الضمَان الاجتماعي لذلك سوف نعرض الخطوات وقوم بشرحها بالتفصيل؛ حيث يجب علي من يريد الحصول علي الضمان الاجتماعي وتتوافر فيه الشروط التي تم تحديدها في السابق أن يقوم بإتباع الخطوات التالية لكي تم عملية التسجيل بشكل صحيح؛ وتتمثل الخطوات في الآتي:

الدخول علي موقع وزارة التنمية الاجتماعية الرسمي.

ثم بعد ذلك يتم القيام باختيار الخدمات .

بعدها يجب إنشاء حساب من خلال اختيار كلمة مستخدم جديد.

ومن ثم يتم ملء جميع البيانات المطلوبة والظاهرة في الخانات المتواجدة علي الشاشة والتأكد من صحتها.

بعد ذلك يجب التحقق من الرمز المرئي المتواجد.

الخطوة التالية يتم الضغط علي أيقونة التسجيل لكي يكتمل الطلب.

سوف يقوم الموقع بإرسال رسالة للأكيد علي الهاتف تحتوي علي رمز يجب إدخاله لاكتمال عملية التسجيل.

وفي الخطوة الأخيرة يتم الضغط علي كلمة تأكيد.

بالإضافة إلي وجود حالات تقوم مصلحة الضمان الاجتماعي باستثنائها ومن الواجب الذهاب إلى الجهات المختصة بالضمان الاجتماعي كي تقوم على تقييم الحالة المستحقة لذلك المعونة ومن هذه الفئات المستهدفة المستثناة ما يلي:

المرأة الأجنبية التي تزوجت من زوج سعودي الجنسية.

الأرملة التي لديها أولاد منه وتقوم على إعالتهم بمفردها وليس لها عائل غيره.

الأرملة لزوج سعودي الجنسية

الجدير بالذكر أن المملكة العربية السُّعُودية تسعي دائماً لكي تكون عوناً لمواطنيها في جميع أنحاء المملكة بكافة فئاتهم ومستواهم حيث تقوم بتوفير لكلاً منهم ما يتناسب معهم في المعيشة والمستوي المادي؛ وخاصة من هم أصحاب الدخل المحدود وفي حالات يصعب عليهم توفير متطلبات الحياة الصغيرة التي يحاج إليها كل شخص.