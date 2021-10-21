زادت التساؤلات والاستفسارات الهامة الخاصة بشأن خطوات التسجيل في التأمينات الاجتماعية للمستفيدين والمستفيدات بالمملكة العربية السعودية، ولذلك يجب على جميع المواطنين السعوديين المستفيدين التسجيل في التأمينات الاجتماعية من خلال الإنترنت باتباع الخطوات التي يتم عرضها علي للمواطنين السعوديين من خلال موقع ثقفني، وهذا للحصول على راتب التأمينات الاجتماعية للمستفيدين، حيث أن سوف بعرض لكم كافة الأوراق المطلوبة لكي يتم التقديم على التأمينات الاجتماعية للأعمال الحرة.

خطوات التسجيل في التأمينات الاجتماعية إلكترونياً :

يجب على المستفيد الدخول على الموقع الرسمي الإلكتروني الخاص بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية. ثم بعد ذلك تحديد صفة المشترك سوأ كان مشترك، جهة علاج، صاحب عمل. يجب على المستفيد النقر على كلمة “تسجيل”. يجب بعد ذلك إدخال كافة البيانات الخاصة به. ثم استكمال التسجيل، حتى انتظار النتيجة.

المستندات المطلوبة للتقديم على التأمينات الاجتماعية للأعمال الحرة :

يجب على المستفيد تقديم الطلب، وهذا نموذج رقم “7” إلى تأمينات المؤسسة المختصة بذلك. يجب على المستفيد تقديم جميع الأوراق والمستندات التي تدل على مزاولة النشاط. يجب تقديم تقرير طبي نموذج رقم “24” ويجب في هذه الحالة أن يكون معتمد من قبل جهة تتعاقد مع المؤسسة أو من خلال جهة العلاج. يجب على المستفيد تقديم صورة من بطاقة الأحوال المدنية، أو صورة من سجل العائلة. يجب على المستفيد أن ألا يكون عمره أقل من 18 عاماً، ويجب على أن لا يتجاوز 60 سنة.

بالإضافة إلى ذلك أن في حالة تقديم المستندات الخاصة بمزاولة النشاط، يلزم أن يكون صادر من الجهة المختصة، وهذا لأصحاب المهن والحرف، حيث أن يمكن تقديم شهادة من السفارة تفيد بالإقامة الخاصة بالمستفيد أو تقديم شهادة من دولة أجنبية، وقد تجد الإشارة إلى أن يحق المستفيد الاشتراك مهما كان عمره، إذا كانت التأمينات الاجتماعية غير إلزامية من سن أقل.

ومن المؤكد أن يمكن على جميع المواطنين السعوديين التحقق من رقم التأمين الخاص به بشكل إلكتروني، وهذا من خلال إدخال الرقم القومي الخاص بالمستفيد، ولذلك تم الايضاح على أن رقم التأمين يعد عبارة عن النقطة التي تربط كافة بيانات التأمين الخاص به، حيث أن هذا عمل هذه الآلية هو فتح ملف مخصص للتأمين الاجتماعي للمستفيدين من التأمينات الاجتماعية.