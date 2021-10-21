رابط تقديم وظائف الجوازات نساء 1443 عبر بوابة أبشر للتوظيف والشروط المطلوبة

رابط تقديم وظائف الجوازات نساء 1443، يعد ذلك من ضمن الوظائف التى تهم عدد كبير من المواطنين فى المملكة العربية السعودية فى الفترة الحالية، وذلك لأن يقومون بالتسجيل فى هذه الوظائف من خلال بوابة أبشر الإلكترونية، حيث إن تلك الوظائف هي أحد الوظائف الهامة والتي يرغب الكثير في الحصول عليها.

تقديم وظائف الجوازات نساء 1443

قامت المديرية العامة للجوازات في السعودية بالإعلان عن توافر العديد من الوظائف الشاغرة للنساء فى السعودية، وذلك لأن يقومون بالتقديم فى تلك الوظائف، وقد أوضحت بإن التسجيل حتى الخامس والعشرين من أكتوبر الجاري، وقد صرحت الوزارة بإن التقديم فى تلك الوظائف سيكون على موقع منصة أبشر.

شروط التقديم على الوظائف

وضعت إدارة القبول المركزي في مديرية الجوازات بالمملكة العربية السعودية عدد من الشروط لأن يتم القبول فى تلك الوظائف حيث إن هذه الشروط تكون وفقاً للاتي:

لابد من إن تكون المتقدمة فى هذه الوظائف مواطنة سعودية الجنسية.

أن لا يقل عمرها عن 18 سنة ويشترط أن لا يزيد عن 27 سنة.

يجب إن تكون المتقدمة غير متزوجة من رجل غير سعودي.

أن تكون حسنة السير والسلوك.

يجب أن تكون حاصلة على شهادة الثانوية العامة على الأقل.

يجب إن تكون المتقدمة لهذه الوظائف لم يتم رفضها من قبل فى الكليات العسكرية.

أن يتناسب طول المتقدمة مع وزنها.

يشترط حسن المظهر.

رابط تقديم وظائف الجوازات نساء 1443

حتى تستطيع التقديم على هذه الوظائف فإن هناك عدد من الخطوات التى يجب عليك القيام به حيث تتلخص تلك الخطوات فى النحو التالي: