نقدى وفورى بدون تحويل الراتب أحصل على أسرع تمويل بأسهل الشروط

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نقدى وفورى بدون تحويل الراتب ، تمويل شخصي ميسر بأقساط مجدولة ، تتناسب مع راتبك الشهري ، وتتلائم مع جميع الإلتزامات المالية الأخرى لك ، عرض تمويلي سريع تقدمه منصة سلفة الإلكترونية لقطاع الأفراد داخل المملكة العربية السعودية ، حيث توفر منصة سلفة هذا التمويل بمبالغ مالية ، تخدم الاحتياجات المالية الطارئة للمواطنين ، وذلك من خلال شروط سهلة ومتطلبات بسيطة لاستكمال الطلب ، وتوفر منصة سلفة للعملاء العديد من الإمتيازات عند التقدم بطلب للحصول على التمويل الشخصي المتاح لدي المنصة. الإمتيازات التي توفرها منصة سلفة للمواطنين عند طلب التمويل الشخصي منصة سلفة الإلكترونية أول منصة إلكترونية سعودية ، مصرحة من البنك المركزي السعودي ساما ، لتقديم منتجات التمويل الشخصي .

عروض التمويل الشخصي المتاحة لدى منصة سلفة الإلكترونية في المملكة العربية السعودية ، تكون مطابقة لأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية.

توفر منصة سلفة الإلكترونية من خلال التمويل الشخصي مبالغ مالية تبدأ من 1000 ريال سعودي ، وتصل حتي 5000 ريال سعودي.

تعمل منصة سلفة علي جدولة أقساط سداد مبلغ السلفة ، وذلك بما يتناسب مع الدخل الشهري لطالب التمويل.

المواطن السعودي الموظف في القطاع الحكومي والموظف في القطاع الخاص أيضاً ، يمكنه الاستفادة من تمويل منصة سلفة بأقل دخل شهري.

توفر منصة سلفة التمويل الشخصي بهامش ربح تنافسي.

يمكن لطالب التمويل الاستفادة من تمويل منصة سلفة الإلكترونية ، بدون الحاجة إلى تحويل الراتب الشهري.

تقدم منصة سلفة الإلكترونية موافقة سريعة علي طلب الحصول على التمويل الشخصي.

يمكن لطالب التمويل الاستفادة من سيولة نقدية سريعة من خلال هذا المنتج.

أتاحت منصة سلفة الإلكترونية للعملاء إمكانية التقديم على طلب تمويل منصة سلفة الإلكترونية بدون تحويل الراتب ، من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي للمنصة علي الإنترنت ، وتعبئة نموذج الطلب بكافة البيانات الشخصية المطلوبة ، بدون الحاجة إلى الذهاب إلى أحد مكاتب المنصة الرئيسية في المملكة العربية السعودية. الشروط العامة للاستفادة من تمويل منصة سلفة بدون تحويل الراتب في المملكة العربية يجب أن يكون طالب التمويل من المواطنين السعوديين للاستفادة من التمويل الشخصي بدون تحويل الراتب من منصة سلفة الإلكترونية.

الحد الأدنى لعمر طالب التمويل للاستفادة من التمويل هو 18 سنة ، والحد الأقصى للعمر هو 60 سنة.

الدخل الشهري لطالب التمويل يجب أن يكون لا يقل عن 4000 ريال سعودي ، لاستكمال إجراءات طلب التمويل الشخصي بدون تحويل الراتب من منصة سلفة الإلكترونية.

مدة الخدمة في وظيفة القطاع الحكومي يجب أن تكون لا تقل عن 3 أشهر ، وذلك للاستفادة من التمويل الشخصي من منصة سلفة الإلكترونية.

أما إذا كان طالب التمويل من موظفي القطاع الخاص بالمملكة ، يجب أن يكون الحد الأدنى لمدة الخدمة في الوظيفة هو 6 أشهر. الوسوم عمر شويل - جدة نقدى وفورى بدون تحويل الراتب أحصل على أسرع تمويل بأسهل الشروط - ثقفني error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ

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