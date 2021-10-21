طريقة التسجيل في نظام نور أول ابتدائي | الطلاب المستجدين

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عمر شويل - جدة يهتم أولياء الأمور بمعرفة طريقة التسجيل في نظام نور أول ابتدائي سواء كان خاص بالمدارس الأهلية أو الحكومية أو الخاصة في السعودية، وذلك بعد أن قامت المملكة العربية السعودية بالإعلان عن بدء استقبال طلاب الصف الأول الابتدائي المستجدين في المدارس من خلال تسجيلك في نظام نور على المنصة الإلكترونية والتي تعد واحدة من أهم المنصات التعليمية في المملكة، كما أنها تقدم الكثير من الخدمات للطلاب وأولياء الأمور، لذا في هذا المقال سوف نقوم بالتعرف على كيفية التقديم لطلاب الصف الأول الابتدائي من خلالها.

التسجيل في نظام نور أول ابتدائي الطلاب المستجدين

تم فتح باب التسجيل لطلاب الصف الأول الابتدائي المستجدين عبر نظام نور، وذلك بسبب حرص وزارة التعليم على تجهيز الطلاب والاستعداد للدراسة وتأهيلهم بفترة ممكنة قبل البدء، كما تحرص على تسهيل الأمر على أولياء الأمور في عملية تسجيل أبنائهم وقبولهم بالمدارس.

لذا وفرت على الأبناء الذهاب لمدارس أبنائهم، وقدمت خدمة التسجيل من خلال نظام نور الصف الأول الابتدائي وهذا قد سهل كثير على أولياء الأمور في التقديم لأبنائهم، كما توفر خدمة استعلام النتائج.

كما قد قامت وزارة التعليم بالمملكة بالإعلان عن خطتها الزمنية حول تسجيل الطلاب الجدد للصف الأول الابتدائي في نظام نور لمن تبدأ أعمارهم من العام السادس، أو من هم أقل من العام السادس ب 3 أشهر كحد أقصى لكي يتم قبول تقديمك كما سنتعرف.

وقد حددت الشروط المطلوبة والأوراق الخاصة بإتمام طريقة تسجيل أول ابتدائي في نظام نور والتي سوف نقوم بتفصيلاها في مقالنا اليوم.

كان نظام نور قد أتاح للطلاب منصة الروضة الافتراضية بسبب تكدس فصول رياض الأطفال.

شروط التسجيل في نظام نور أول ابتدائي الطلاب المستجدين

حددت وزارة التربية والتعليم في المملكة عن شروطها الخاصة لكي يتم قبول طريقة التسجيل في نظام نور أول ابتدائي إلكترونيًا، وهذا الشروط تتمثل فيما يلي:

أن يكون عمر الطالب المستجد 6 سنوات فقط، أو أقل من ذلك بثلاثة أشهر حد أقصى.

أما إذا كان أقل من ذلك، فيتم قبولهم في حالة واحدة فقط، وهي أن يكون تاريخ مولدهم بداية من يوم 3 فبراير عام 2016م إلى 2 مايو عام 2016م.

يجب إرفاق جميع الأوراق المطلوبة والتي من أهمها شهادة إتمام مرحلة الروضة والتي تصل لعامين في نظام نور أو منصة روضتي، وستقوم الإدارة بالتطلع على الأوراق.

ضرورة إرفاق مستند يثبت أن الطلب لديه قدرات نمائية ويتمتع بالمهارات المختلفة التي تجعله مؤهل لدخول الصف الأول الابتدائي.

سيتم التأكد من قبل المدرسة أن الطالب قم تخرج من روضة تابعة لوزارة التربية والتعليم السعودي سواء كانت حكومية أو خاصة أو غير ذلك، ولا يتم قبول التسجيل في نظام نور حالة مخالفة هذا الشرط.

في حالة كان الطلب من خارج المملكة، فلابد من إرفاق مستند خاص بالمهارات النمائية، والحصول على تصديق للشهادة من قبل سفارة الدولة الأصلية للطالب.

هذه هي جميع شروط ومواعيد وزارة التعليم لكي يتم قبول الطالب للتسجيل في نظام نور أول ابتدائي للطلاب المستجدين.

الأوراق المطلوبة للتسجيل في نظام نور أول ابتدائي

من ضمن شروط القبول التي ذكرناها هو إفاق بعض المستندات، ولا يتم القبول في حالة عدم وجود أي منها، فقد قامت وزارة التعليم بالإعلان عن الأوراق المطلوبة للتسجيل في نظام نور أول ابتدائي، وهذه الأوراق هي ما يلي:

صورة من سجل الإقامة.

شهادة من التحصينات الأساسية.

صورة لشهادة ميلاد الطالب.

إثبات ملكية سكن أو صورة من عقد الإيجار.

نظام نور تسجيل ولي أمر جديد للطلاب المستجدين.

لكي تتمكن من تسجيل طالب مستجد في نظام نور أول ابتدائي لابد من وجود حساب خاص بولي أمر الطالب في نظام نور.

ولكي تتمكن من إنشاء حسابك الخاص بك قم باتباع الخطوات التالية:

أولًا يتم الدخول إلى الموقع الرسمي لبوابة نظام نور الإلكتروني.

قم باختيار تسجيل ولي أمر جديد.

ابدأ بإدخال البيانات الخاصة بولي الأمر مثل سجل ولي الأمر – اسم المستخدم.

ثم اضغط على كلمة “التالي”.

قم بإدخال رقم هوية الطالب المستجد في الخانة المخصصة له، ثم اختر “التالي”.

سيتطلب منك كتابة رقم الهاتف المحمول الخاص بك.

أدخل رقم الهاتف في المربع الفارغ ثم اضغط على “إرسال”.

سيتم إرسال رسالة نصيبة عبر رقم الهاتف تجد بها اسـم المستخدم والرقم السري الخاص بك.

ثم اضغط على عودة.

سيتم تحويلك للصفحة الرئيسية لموقع نظام نور.

أدخل اسـم المستخدم والرقم السري الذي حصلت عليه في الرسالة.

ثم انقر على تسجيل دخول.

بهذا قد قمت بالتسجيل كولي أمر طالب جديد، تابع الخطوات التالية لكي يتم تسجيل طالب مستجد في نظام نور على النحو التالي.

طريقة التسجيل في نظام نور أول ابتدائي

بعد أن تعرفنا على شروط التسجيل وكيف يمكن تسجيل ولي أمر طالب مستجد وهذا الأمر لا بد منه لكي يتم إتمام عملية تسجيل الطالب في نظام نور.

الآن سوف نتعرف على طريقة التسجيل في نظام نور أول ابتدائي 1443 من خلال اتباع الخطوات التالية:

من خلال الموقع الرسمي منصة نظام نور التعليمي.

أدخل اسم المستخدم والرقم السري الخاص بك، وقد ذكرنا كيف يمكن الحصول عليهم في الفقرة السابقة.

سيتم إرسال كود التحقق في رسالة نصية عبر رقم الجوال الخاص بك.

أدخل الكود المرسل في الخانة المخصصة لذلك.

اضغط على تسجيل دخول.

قم بإنشاء كلمة سر جديدة وأعد كتابتها مرة أخرى.

أدخل البريد الإلكتروني الخاص بك وتأكد من أنه فعال.

انقر على حفظ.

ستظهر لك قائمة بها الكثير من الاختيارات المتعددة ومنها قم باختيار تسجيل الأبناء.

اختر تسجيل طالب جديد.

أدخل رقم هوية الطالب المستجد.

حدد صلة القرابة بك وبالطالب.

أدخل رقم هوية الأب.

حدد جنسية الطالب.

ثم أختر تاريخ ميلاد الطالب بالعام الهجري أو الميلادي.

حدد نوع العمل الحالي لولي الأمر واضغط على التالي.

قم بالنقر على مربع الصف الأول الابتدائي وأختر التالي.

قم بكتابة البيانات الخاصة بالمدرسة التي تود التحاق الطالب بها.

ضع علامة صح في مربع الموافقة على الشروط والأحكام.

ثم قم بالنقر على تسجيل ثم حفظ.

سيتطلب منك إرفاق المستندات المطلوبة، والتي قمنا بذكرها في المقال.

في أخر الصفحة ستجد رسالة تأكيد بإتمام عملية تسجيل الطالب المستجد في نظام نور الصف الأول الابتدائي.

بذلك تكن قد قمت بخطوات طريقة تسجيل نظام نور الأول الابتدائي للطلاب الجدد.