كيفية استعلام مواطن مقيم عن صلاحية الإقامة عبر أبشر برقم الإقامة 1442

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كيفية الاستعلام عن صلاحية الإقامة للمواطنين المقيمين داخل أراضي المملكة العربية السعودية أصبحت من أكثر الموضوعات بحثاُ عبر مواقع البحث حيث أن الإقامة هي التصريح التي تُمكن المواطن من الإقامة على الأراضي السعودية سواء كان من اجل ممارسة العمل أو الدراسة وعادة ما تحتاج الدولة إلى عدد من الكوادر البشرية من الدول الأخرى للعمل والنهوض بها، ومدة صلاحية الإقامة تحددها الدولة حيث يكون لصاحب الإقامة رقم خاص به داخل هذه الدولة.
كيفية الاستعلام عن صلاحية الإقامة
يجب على المواطن الاهتمام بشكل بالغ بتجديد الإقامة عندما تنتهي صلاحيتها وذلك من خلال الاستعلام عبر بعض المواقع الإلكترونية التي خصصتها الدولة لتيسير هذا الأمر على المواطنين وبالتالي لا يضطر المواطن الذهاب إلى المصالح الحكومية من أجل ما يتعلق بالإقامة سواء كان استعلام أو تجديد الصلاحية الخاصة بها، تتخذ الدولة العديد من الإجراءات القانونية ضد المواطنين الذين تنتهي فترة الإقامة ويتهربون من التجديد تصل إلى فرض غرامات عليهم وقد تصل إلى السجن والترحيل من المملكة للأبد، لذا نتابع معكم الخطوات التالية من أجل القيام بعملية الاستعلام بكل سهولة.
خطوات الاستعلام عن صلاحية الإقامة برقم الإقامة “أبشر”
من الممكن أن يقوم الشخص بعملية الاستعلام عن صلاحية الإقامة من خلال الدخول عبر منصة أبشر الإلكترونية وهي أحد المواقع الإلكترونية الخاصة بوزارة الداخلية السعودية لتسهيل العديد من الأمور على المواطنين من خلال اتباع تلك الخطوات:
- تسجيل الدخول عبر منصة أبشر الإلكترونية من هنا.
- اختيار أيقونة ابشر أفراد.
- كتابة الاسم وكلمة المرور من اجل تسجيل الدخول عبر المنصة.
- النقر على زر الاستعلام الإلكتروني.
- اختيار الاستعلام عن صلاحية الإقامة وكتابة البيانات المطلوبة منها رقم الإقامة الخاص بالمستعلم، رمز التحقق، كلمة المرور،.
- أخيرا النقر على زر العرض.
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