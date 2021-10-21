كيفية استعلام مواطن مقيم عن صلاحية الإقامة عبر أبشر برقم الإقامة 1442

كيفية الاستعلام عن صلاحية الإقامة للمواطنين المقيمين داخل أراضي المملكة العربية السعودية أصبحت من أكثر الموضوعات بحثاُ عبر مواقع البحث حيث أن الإقامة هي التصريح التي تُمكن المواطن من الإقامة على الأراضي السعودية سواء كان من اجل ممارسة العمل أو الدراسة وعادة ما تحتاج الدولة إلى عدد من الكوادر البشرية من الدول الأخرى للعمل والنهوض بها، ومدة صلاحية الإقامة تحددها الدولة حيث يكون لصاحب الإقامة رقم خاص به داخل هذه الدولة.

كيفية الاستعلام عن صلاحية الإقامة

يجب على المواطن الاهتمام بشكل بالغ بتجديد الإقامة عندما تنتهي صلاحيتها وذلك من خلال الاستعلام عبر بعض المواقع الإلكترونية التي خصصتها الدولة لتيسير هذا الأمر على المواطنين وبالتالي لا يضطر المواطن الذهاب إلى المصالح الحكومية من أجل ما يتعلق بالإقامة سواء كان استعلام أو تجديد الصلاحية الخاصة بها، تتخذ الدولة العديد من الإجراءات القانونية ضد المواطنين الذين تنتهي فترة الإقامة ويتهربون من التجديد تصل إلى فرض غرامات عليهم وقد تصل إلى السجن والترحيل من المملكة للأبد، لذا نتابع معكم الخطوات التالية من أجل القيام بعملية الاستعلام بكل سهولة.

خطوات الاستعلام عن صلاحية الإقامة برقم الإقامة “أبشر”

من الممكن أن يقوم الشخص بعملية الاستعلام عن صلاحية الإقامة من خلال الدخول عبر منصة أبشر الإلكترونية وهي أحد المواقع الإلكترونية الخاصة بوزارة الداخلية السعودية لتسهيل العديد من الأمور على المواطنين من خلال اتباع تلك الخطوات: