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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض هايبر بنده شاشات سمارت وتليفزيونات حديثة 2021 في المقال التالي
عروض هايبر بنده شاشات تختلف من أسبوع لأسبوع من أجل مواكبة كل ما هو جديد في السوق السعودية، فمن خلال عروض هايبر بنده أون لاين يمكن شراء أحدث الشاشات الذكية التي تعمل بتقنية عالية الجودة، بأسعار مخفضة عن المراكز المتخصصة في بيعها داخل السعودية، كما أن عروض بنده هذا الأسبوع تشمل خصومات كثيرة على أحدث الأجهزة الإلكترونية الحديثة، وسوف نتعرف على عروض بنده الأسبوعية بالتفصيل.
عروض هايبر بنده شاشات
يوفر هايبر بنده بعض العروض المتميزة على شاشات التليفون والإلكترونيات من خلال قائمة العروض الأسبوعية والتي تتضمن الآتي:
- شاشة تليفزيون سكاي وورث والتي تعمل بأحدث الانظمة الإلكترونية بحجم 58 والتي تعمل بدقة عالية، ويمكن الحصول عليها في إطار العروض بسعر 2099 بدلًا من 2799 ريال.
- شاشة تليفزيون سكاي وورث بحجم 65 بوصة ذو الدقة العالية أيضًا وهي التي تدعم الشاشة نظام الأندرويد الذكي مما يسهل المتابعة للعديد من البرامج بسعر 2599 وهو بديل إلى سعر 3499 ريال سعودي.
- شاشة تليفزيون Dy40 من دورا بحجم 50 بوصة مقاسها، ويمكن استلامها في العروض بسعر 1999 وهذا السعر بديل للسعر الأساسي في الأسواق وهو 2199 ريال سعودي.
- شاشة التليفزيون من دورا ذات 58 بوصة بتقنية مميزة ودقة عالية يمكن الحصول عليها بسعر بسعر 2399 وجاء هذا الخصم بديل لسعرها الأساسي وقد كان 2599 ريال سعودي.
- شاشة تليفزيون من توشيبا بسعر 899 بدلًا من 1099 ريال بحجم 32 بوصة.
عروض الإلكترونيات من هايبر بنده
أما ما يخص أحدث الأجهزة الإلكترونية المتوفرة من خلال هايبر بنده في العروض الأسبوعية فهي كما يلي:
- مكنسة كهربائية من جيباس بسعة 21 لتر بسعر 239 بدلًا من 299 ريال سعودي.
- طاهية الأرز من إنتاج جيباس بسعر 85 ريال سعودي.
- قلاية للقلي بدون زيت من جيباس بسعة 4.2 لتر بسعر 239 بدلًا من 349 ريال سعودي.
- غلاية مصنوعة من الاستانلس ستيل إنتاج كليك وان بسعة 2.5 لتر بسعر 59 ريال سعودي.
- عصارة برتقال من كليك وان بسعر 99 بدلًا من 149 ريال سعودي.
- غلاية دولفيني من إنتاج تيفال بسعر 85 بدًا من 115 ريال.
- مبرد وموزع المياه ساخن بارد من إنتاج كليك وان بسعر 399 بدلًا من 499 ريال سعودي.
- مكواة الملابس من إنتاج جيباس بقوة 1600 وات بسعر 49 بدلًا من 69 ريال سعودي.
- مجموعة مكونة من محضر الطعام بالإضافة إلى خلاط كهربائي من إنتاج ارايتي بسعر 139 بدلًا من 285 ريال سعودي.
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