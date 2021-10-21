نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض بنده الأسبوعية جوالات حديثة بخصومات هائلة في المقال التالي

عروض بنده الأسبوعية جوالات تأتيكم بخصم خاص على أحدث الأجهزة الذكية التي تدعم الأنظمة الجديدة من بينها نظام الأندرويد بحيث يسهل الحصول على برامج الهاتف ويسهل التعامل معه، حيث تم تقديم عروض هايبر بنده أون لاين بحيث تكون شاملة لكل ما هو جديد سواء عروض هايبر بنده شاشات والتي يمكن من خلالها الحصول على شاشات سمارت وتليفزيونات مميزة أو أيضًا عروض بنده هذا الأسبوع التي تشمل خصومات على الإلكترونيات والجوالات بأنواعها المختلفة. عروض بنده الأسبوعية جوالات تقوم بنده بتوفير عروض مميزة أسبوعية على الجوالات وتتضمن عروض بنده الأسبوعية جوالات المجموع التالية: جوال الكتاتيل 3 أكس بمساحة داخلية 128 جيجا بايت و6 جيجا رام بالإضافة على كاميرا أمامية تصل دقتها إلى حوالي 8 ميجا بكسل وخلفية رباعية بدقة 16+5+2+2 ميجا بكسل ويأتي الجهاز بمعالج من نوع Octa Core بسعر 599 وهذا بعد الخصم حيث أن سعر الجوال القديم هو 749 ريال سعودي.

هاتف نوكيا 6300 بسعة داخلية 512 جيجا بايت و4 جيجا رام ويتوفر الجهاز بمعالج كوالكوم سناب دراجون 210 بسعر 185 بدلًا من الحصول عليه في خارج إطار العروض والخصومات الجديدة بسعر 223 ريال سعودي.

هاتف لينوفو كى 13 ذو سعة داخلية بحجم 128 جيجا بايت و4 جيجا حجم ذاكرة الوصول العشوائي بالجوال ويضم الجهاز عدد 4 كاميرات خلفية مميزة حيث أن دقتها بالترتيب كالتالي: 48+8+2+2 ميجا بالإضافة إلى كاميرا أمامية تبلغ دقتها حوالي 8 ميجا بكسل ويدعم الجهاز استخدام ذاكرة خارجية بسعر 599 بدلًا من شراء الجوال خارج إطار العروض بسعر 799 ريال سعودي. عروض بنده جوالات فيفو توفر بنده عدد من الأجهزة المتميزة من إنتاج شركة فيفو ومن أفضل تلك الأجهزة ما يلي: جوال فيفو y12S ويضم الجهاز بعض المواصفات المناسبة للفئة السعرية كمساحة داخلية 32 جيجا بايت و3 جيجا رام ويأتي الجهاز بكاميرا خلفية ثنائية بدقة 13 وهذه هي الكاميرا الأولى بينما الكاميرا الثانية تبلغ دقتها حوالي 2 ميجا بكسل وأمامية بدقة ميجا ويتوفر الجهاز داخل العرض بسعر 499 ريال سعودي فقط.

جوال فيفو واي 20 ذا سعة تخزينية تقدر ب64 جيجا بايت و4 جيجا رام كذاكرة وصول عشوائي كما يحتوى على الجوال على ثلاثة كاميرات خلفية أما عن الأولى فحجمها هو 12 ميجا بيكسل، بينما الثانية والثالثة دقتهم تبلغ حوالي اثنين ميجا فقط وكاميرا أمامية 8 ميجا بكسل بسعر 599 بدلًا من 669 ريال سعودي.

جوال فيفو واي 72 بذاكرة داخلية 128 جيجا بايت و8 جيجا رام ويأتي الجهاز بكاميرا ثلاثة ودقة الأولى منهما وصلت إلى 64 ميجا، بينما واحدة أخرة دقتها ثمانية والاخيرة دقتها اثنين فقط ميجا بكسل وكاميرا أمامية بدقة 16 ميجا بكسل بسعر 1249 ريال سعودي داخل العرض أيضًا. الوسوم عمر شويل - جدة عروض بنده الأسبوعية جوالات حديثة بخصومات هائلة - ثقفني error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عروض بنده الأسبوعية جوالات حديثة بخصومات هائلة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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