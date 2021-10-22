خطوات التسجيل في حافز 1443 وشروط التسجيل في البرنامج

خطوات التسجيل في حافز 1443 وشروط التسجيل الجديد، قام صندوق تنمية الموارد البشرية في المملكة العربية السعودية بإنشاء برنامج حافز وذلك لمساعدة الأفراد في إيجاد فرص عمل مناسبة بكل سهولة لذلك فإن برنامج حافز من أهم البرامج التي تساعد المواطنين في الدخول لسوق لعمل بدون التعرض لأي صعوبات، حيث تسعى المملكة العربية السعودية للقضاء على البطالة وإدخال الشباب لسوق العمل، ومن خلال التالي نقدم لكم طريقة التسجيل في حافز وغيرها من المعلومات الهامة عن برنامج حافز.

خطوات التسجيل في حافز 1443

يستطيع كافة المواطنين الذين يبحثون عن عمل التسجيل في برنامج حافز والذي تنطبق عليهم شروط البرنامج ويتم التسجيل عن طريق اتباع الخطوات التالية ؛

الولوج إلى بوابة برنامج حافز. إنشاء حساب جديد بالنقر على باحث عن عمل. قم بتدوين البيانات المطلوبة مثل الاسم ورقم الهوية الوطنية والبريد الإلكتروني ورقم الهاتف. ثم النقر على الموافقة بالشروط والأحكام. سيتم إرسال رسالة عبر الهاتف الجوال تحتوي على كلمة المرور. النقر على تسجيل، قم بتسجيل الدخول بالاسم ورقم المرور هكذا تكون تمت عملية التسجيل بنجاح. عند الموافقة على الطلب يتم إرسال رسالة على الهاتف.

شروط التسجيل في بِرنامج حَافز

هناك مجموعة من الشروط الخاصة بالبرنامج لابد من الانتباه إليها من المتقدمين حتى يتمكنوا من التسجيل في البرنامج وهي:

يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية والإقامة أي مقيم إقامة دائمة في المملكة العربية السعودية.

لابد أن يكون المتقدم لا ينتمي لأي نشاط تعليمي أو تدريبي أي متفرغ تماماً.

كما يجب أن يكون ليس لديه أي نشاط خاص به.

ألا يكون المتقدم يحصل على معاش تقاعدي.

أن لا يكون المتقدم يحصل على أي دخل ثابت من أي جهة.

لابد أن يكون المتقدم مقيم في المملكة في الأشهر العشرة الأخيرة.

يجب أن يكون متعطل عن العمل من أي جهة سواء حكومية أو خاصة.

لابد أن يكون المتقدم مر سنة على تخرجه من أي مرحلة تعليمية.

وفي نهاية هذا المقال نكون قدمنا لكم خطوات التسجيل في حافز 1443 وكذلك شروط التسجيل في البرنامج.