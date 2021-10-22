نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط التسجيل في كلية التقنية ترم الثاني 1443 ومواعيد التقديم عبر بوابة قبولي في المقال التالي

عمر شويل - جدة قريبا فتح باب التقديم عبر بوابة قبولي المعنية بالتسحيل في الكلية التقنية أو برامج البكالوريوس والدبلوم للتدريب المهني والتقني لعام 1443 لفترة الفصل الدراسي الثاني، ويتم التقديم ببرامج الدبلوم الخاص بكليات التقنية إلكترونياً،عبر تسجيل الطلبات على حسب البرامج الدراسية في فروع ومراكز الكلية، وقد أطلقت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، الرابط المخصص للتسجيل بجميع الكليات، وأشارت الجهات المعنية أن تسجيل الطلبات سيتم عبر الانترنت، وسوف نقوم بتوضيح رابط التسجيل في كلية التقنية للترم الثاني لعام 1443 ومواعيد التقديم عبر بوابة قبولي الالكترونية.

الرابط المخصص للتسجيل بكلية التقنية للترم الثاني1443

قد أكدت هيئة التدريب التقني لكليات التقنية، أن باب التقدم مفتوح عبر الانترنت من خلال بوابة القبول الموحد وتسمى قبولي، ويتم ذلك كالآتي:

يقوم المتقدم بالتسجيل عبر البوابة الالكترونية القبول والتسجيل لكلية التقنية.

يكتب الطالب المتقدم بياناته وكلمة مرور بوابة قبولي الخاصة به، ويستطيع الطالب عمل حساب إذا كان لا يمتلك حساب.

يقوم المتقدم بكتابة كافة المعلومات اللازمة بطريقة واضحة، مثل رقم الهاتف النقال، والرقم الخاص بالهوية الوطنية، وبريدك الالكتروني، وتاريخ ميلادك، ثم تقوم بتأكيد صحة المعلومات.

ثم تقوم بالضغط على أحد أنواع البرامج التدريبية المراد التقدم له، ومن الضروري أن تقرأ الأحكام والشروط الخاصة بالبرنامج.

في حين انتهائك من المراجعة الدقيقة لكافة المعلومات تضغط على زر ارسال.

مواعيد التقديم عبر بوابة قبولي الالكترونية

قد أشار المسئولين عن الكلية التقنية بمساعدة المؤسسة الخاصة بالتدريب المهني والتقني، عن المواعيد المخصصة لفتح بوابة قبولي التابعة لبوابة القبول الموحد أمام الطلبة الراغبين في التسجيل للفصل الدراسي الثاني للعام 1443.

وقد أتاحت البوابة عدة مواعيد لكافة الجامعات التقنية بداخل المملكة العربية السعودية، وتنطبق هذه المواعيد على كافة الأماكن ماعدا الرياض، وقد حددت المواعيد كالآتي:

التقديم الخاص ببرامج البكالوريوس يبدأ التقديم يوم / 2 ربيع الآخر للعام 1443هجريًا الموافق 7 من نوفمبر لعام 2021 ميلاديًا.

التقديم الخاص بدبلوم كلية التقنية يبدأ من يوم / 16 ربيع الآخر للعام 1443 هجريًا الموافق 21 من نوفمبر لعام 2021 ميلاديًا.

التقدم الخاص بدبلوم العمارة والتشييد و بعض المعاهد الصناعية يبدأ يوم 16 من ربيع الآخر للعام 1443هجريًا الموافق21 من نوفمبر للعام 2021 ميلاديًا.

وبالنهاية نتمنى أن تكون عزيزي القارئ قد استفدت من المعلومات المقدمة بالأعلى عن رابط التسجيل في كلية التقنية للترم الثاني.