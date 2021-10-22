التقديم للحصول علي منحة أرض مجانية بالمملكة للرجال والسيدات

التقديم للحصول علي منحة قطعة ارض مجانية مقدمة من الديوان الملكي السعودي، فقد تم الإعلان عن أطلاق منحة الأرض المجانية المقدمة من الديوان الملكي لدعم المواطنين الغير ممتلكين سكناً، والتي تم لهم توفير قطعة الأرض المجانية من قبل الحكومة السعودية، والتي أكدت وزارة الإسكان بإعلان عن توفير عدد من الأراضي لمنح جميع المواطنين المستحقين للحصول عليها ولاكن يتم بعدما تتأكد الوزارة من توافر بعض الشروط التي وضعتها الحكومة السعودية لكي يتم منح المواطن قطعة الأرض ليقوم ببنائها للسكن لكل من لا يمتلك سكن خاص، والتي سوف نقوم بتوضيح هذه الشروط التي أوضحتها وزارة الإسكان، كما أننا سوف نقوم بتوفير طريقة التقديم للحصول علي قطعة ارض مجانية من خلال التقديم عبر الأنترنت لموقع وزارة الشؤون البلدية والإسكان السعودي.

التقديم علي منحة قطعة ارض مجانية من الديوان الملكي

يتمكن المواطنين المحتاجين والتي حددتهم وزارة الإسكان الذين يسمح لهم بالحصول علي قطعة ارض مجانية مقدمة من الحكومة السعودية لدعم المواطنين في بنائها للسكن، للذين لا يمتلكون سكن خاص بهم وغير مقتدرين علي فعل ذلك، يمكن لهم التقديم من خلال الإنترنت للدخول علي موقع وزارة الشؤون البلدية والإسكان السعودي، والتي سوف نوضح جميع الخطوات كالتالي:

يتوجب الدخول علي الموقع الرسمي لوزارة الشؤون والإسكان السعودي. قم بالضغط علي سكني وتسجيل الدخول. تسجيل جميع البيانات التي يتطلبها الموقع، ثم الضغط علي قطعة ارض. يتطلب منك بإرفاق المستندات والاوراق والأثبات عليك بتقديمها، ثم الضغط علي حفظ.

احكام الحصول علي منحة قطعة ارض مجانية مقدمة من الديوان الملكي

أعلنت وزارة الإسكان عن توفير عدد من الأراضي التي قامت الحكومة السعودية بتوفيرها من قبل والتي تقدم لدعم المواطنين المستحقين لها الذين لا يمتلكون سكن خاص، والتي تقدم وفقا لتوافر الشروط التي وضعتها الحكومة السعودية.