نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط قرض كنف التمويلي وأهدافه وخلاصة آلية التقديم من خلال موقع بنك التنمية الاجتماعية 1443 في المقال التالي

عمر شويل - جدة منتج كنف هو تمويل قرض يذهب للمستفيدين ويستهدف الأرامل والمطلقات ويتقاطع مع أهداف بنك التنمية الاجتماعي في تخفيف العبء المادي مستهدفاً المواطنين الأكثر احتياجا. ومن إيجابية القرض أنه يعطى للمستفيد بدون فائدة، ممن تنطبق عليهم معايير معينة، مما يجعله خيارا أفضل على المدى المتوسط والطويل.

بنك التنمية الاجتماعية قرض كنف

لابد للحصول على قرض كنف من خلال التقديم عليه، أن يتم الإيفاء بمتطلبات وشروط قبول التمويل للقرض من البنك المذكور، ويمكنك التمتع بفترة تقسيط تصل إلى 60 شهراً، ويصل القرض المعطّى من البنك ل”30 ألف ريال.

طور البنك استراتيجيته في طرق التمويل خلال السنوات الأخيرة، فكان إطلاق “منتج” تسهيلاً كبيراً منّه يسمح بالاستفادة من التمويل الشخصي أي القرض- بمعدل الفائدة الصفري- وسداد شهري أقل- بغية إحداث تأثير مباشر في الحد من تحمل الأعباء المادية وتحسين جودة الحياة لدى المقترضين الذين هم بالأساس الأرامل والمطلقات وفقاً لخطة القرضّ المُعتمّد.

تسجيل قرض كنف للمطلقات والأرامل

ويعدّ برنامج كنف مشروع تمويل متكامل يتم طلب التقديم له إلكترونيا-

من خلال الموقع الإلكتروني لبنك التنمية الاجتماعية ويكون تسجيل الدخول بالربط بحساب المستخدم في موقع النفاذ- كما يشترط مطابقة رقم الهاتف نفسه الموجود في حساب موقع أبشر.

سنتعرف من خلال هذه المقالة عن طريقة التقديم على كنف 1443

وأهم الشروط التي تكون سبباً في قبول طلب القرض من المقدم هي كما تنص عليه النقاط التالية

يجب ان يكون المقترض لا يقل عن 25 عاما ولا يكون فوق ال 55 سنة.

بالنسبة للمطلقات يجب عدم تجاوز عمر الكفيل فوق 55 سنة.

لا يتطلب إعالة أسرة.

يصنف قرض “منتج كنف” كأحد أحد أنواع القروض الاجتماعية التي يمنحها البنك مثل (تمويل الأسرة، تمويل الزواج، تمويل الترميم)، ويكون التقديم إلكترونيا من صفحة المنتج المحدد في موقع بنك التنمية الإجتماعي بعد الدخول بواسطة بوابة النفاذ الموحد، ولا يشترط تقديم صك إعالة أسرة، من المهم فحص شروط التسجيل قبل تقديم الطلب حتى لا يتم رفضه ولكن مع حالة رفض التمويل يمكن لنفس الشخص التقديم للقرض من جديد.

متطلبات التقديم قرض كنف