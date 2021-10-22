مليون ونصف بالتقسيط بدون ضمانات ولا كفالات ومعدل ربح ثابت حتي نهاية مدة التمويل

مليون ونصف بالتقسيط بدون ضمانات ولا كفالات ، أحد خيارات التمويل الشخصي المتوافق مع أحكام الشريعة ، والذي يكون موضع بحث من قبل الكثير من المواطنين الراغبين في الحصول على تمويل شخصي بمبالغ مالية كبيرة، وبتسهيلات عديدة في السداد وأقساط شهرية مجدولة ، تتناسب مع الراتب الشهري للعميل ، وقد جاء هذا العرض التمويلي ضمن مجموعة من العروض التمويلية الميسرة التي يقدمها بنك سامبا لقطاع الأفراد داخل المملكة العربية السعودية ، ومن خلال موقع ثقفني سوف نوضح لك عزيزي القارئ في هذا المقال أهم المزايا التي يوفرها بنك سامبا لقطاع الأفراد داخل المملكة العربية السعودية ، كما يمكن أن تتعرف عزيزي القارئ من خلال هذا المقال علي كيفية التقديم على طلب التمويل الشخصي بدون ضمانات ولا كفالات من بنك سامبا .

مليون ونصف بالتقسيط بدون ضمانات ولا كفالات من بنك سامبا

منتجات تمويلية بمبالغ مالية كبيرة وتسهيلات فى السداد عديدة ، والتي تتناسب مع الراتب الشهري للعميل ، يوفرها بنك سامبا لقطاع الأفراد بالمملكة ، حيث يقدم البنك تلك المنتجات بشروط سهلة وميسرة ، وقد قام بنك سامبا بتصميم عرض تمويل شخصي فورى بمعدل ربح ثابت حتي نهاية مدة التمويل ، بهدف خدمة كافة المتطلبات المالية والشرائية للمواطنين السعوديين ، كما عمل بنك سامبا علي توفير العديد من المزايا للعملاء عند طلب عرض التمويل الشخصي ، ومن خلال موقع ثقفني سوف نوضح لك عزيزي القارئ في هذا المقال تلك المزايا التي يوفرها بنك سامبا للمواطنين عند طلب عرض التمويل الشخصي المتاح لدي البنك.

تمويل بنك سامبا الشخصي تم تصميمه ليكون متوافق مع أحكام وضوابط الشريعة الإسلامية. يقدم بنك سامبا للعملاء مبالغ مالية كبيرة والتي يمكن أن تصل قيمتها حتي مليون ونصف ريال سعودي. خيارات للسداد عديدة والتي يمكن من خلالها تقسيط مبلغ التمويل بمدة سداد تصل حتي 60 شهر. تمويل بنك سامبا يتميز بمعدل ربح ثابت حتي نهاية مدة التمويل. موافقة سريعة وفورية من البنك علي طلب التمويل الشخصي. يقدم بنك سامبا من خلال هذا العرض التمويلي تأمين تكافلي مجاني. التمويل الشخصي المتاح لدي بنك سامبا لا يحتاج إلى وجود ضمانات ولا كفالات داخل المملكة العربية السعودية.

طرق التقديم على طلب التمويل الشخصي من بنك سامبا

وفر بنك سامبا للعملاء الراغبين في الاستفادة من المنتجات التمويلية المتاحة لدى البنك ، عدة طرق يمكن من خلالها التقديم على الطلب ، حيث يمكن للعميل الدخول علي الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك علي الإنترنت ، وتعبئة نموذج طلب التمويل الشخصي بكافة البيانات الشخصية المطلوبة ، وفي خلال 3 أيام يقوم البنك بالتواصل مع العميل ، كما يمكن التقديم على طلب التمويل الشخصي بدون ضمانات وبدون كفالات ، عن طريق زيارة أقرب فرع من فروع بنك سامبا داخل المملكة العربية السعودية ، كما يمكن للشخص المتقدم بالطلب الاتصال على سامبا فون وهو 8001241010 ، والاستفسار عن كافة العروض التمويلية المتاحة لدى البنك.

الشروط الأساسية للاستفادة من التمويل الشخصي بدون ضمانات من بنك سامبا