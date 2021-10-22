الاستعلام عن التأمينات الاجتماعية برقم السجل المدني 1443 في السعودية

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عمر شويل - جدة أعلنت المؤوسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عن إمكانية الاستعلام عن التأمينات الاجتماعية برقم السجل المدني في المملكة العربية السعودية لجميع المواطنين، دون الاضطرار والذهاب للمؤسسة المختصة بذلك، فهي عبارة عن خدمة إلكترونية تساعد المواطنين من التعرف على المستحقات المالية الخاصة بهم في مؤسسة التأمينات الاجتماعية، حيث تحرص على توفير الوقت والجهد لهم ومساعدتهم في التعرف على مستحقاتهم من خلال المنصات الإلكترونية التابعة للمؤوسسة.

الاستعلام عن التأمينات الاجتماعية

تعد المؤوسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في المملكة واحدة من المؤسسات الحكومية المستقلة، إلا أنها تحرص على تنفيذ أحكام النظام الاجتماعي وتوفير جميع التغطية التأمينية اللازمة للمواطنين، بالإضافة أنها تقوم بجمع الاشتراكات التأمينية وصرف التعويضات المالية المستحقة.

ومن خلال ذلك أصبح من السهل على المواطنين التعرف على المستحقات الموجودة لديهم في حسابهم الخاص في التأمينات، وذلك عن طريق خدمة الاستعلام عن التأمينات الاجتماعية برقم السجل المدني عبر الرابط الخاص بالتأمين الاجتماعي التابع للمؤوسسة.

لذا ساهمت المؤوسسة بتوفير خدمة الاستعلام الإلكترونية لراحة المواطنين والحفاظ على وقتهم قدر المستطاع، وكل ذلك يخدم المواطن السعودي حيث يتم التأمين بشكل كامل على جميع موظفيين المملكة.

كما تدعم المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بإطلاق حملات توعية للأسر والأفراد من المواطنين الذين لديهم مستحقات مالية ولم يتم صرفها عن طريق الحملات الإعلانية.

توفر التأمينات خدمات متنوعة لدعم الأسر والأفراد منها دعم ساند للقطاع الخاص.

حسابة التقاعد التأمينات الاجتماعية

أتاحت المؤسسة التأمينية بالإضافة إلى الاستعلام عن التأمينات برقم السجل المدني إمكانية معرفة المعاش المستحق من التأمينات من خلال حسابة التقاعد من خلال الخطوات التالية:

توجه إلى حسابك الخاص في المؤوسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

قم بتفعيل الدخول إلى حسابك.

أدخل رقم السجل المدني وجميع البيانات المطلوبة.

حدد نوع الجنس.

اذكر نوع الخدمة إذا كانت مدني أم عسكرية.

حدد سبب تركك للخدمة.

اذكر أشهر الخدمة.

ثم انقر على كلمة “القيمة”.

بعد الانتهاء من الاستعلام ستظهر صفحة جديدة بها جميع التفاصيل حول حسابة التقاعد التأمينات الاجتماعية والقيمة بالريال السعودي.

تتاح فرصة مهمة للتسجيل في دعم ريف لتوميل مشروعك إذا كنت من مستفيدي التأمينات.

طريقة الاستعلام عن التأمينات الاجتماعية برقم السجل المدني

لكي تتمكن من الاستعلام عن التأمينات الاجتماعية برقم الهوية الوطنية قم بتتبع الخطوات الني سنقوم بشرجها فيما يلي:

أولاً يجب عليك الذهاب إلى الموقع الخاص بالتأمين الاجتماعي.

من واجهة الصفحة الرئيسية للموقع قم بتحديد خدمة “الخدمات الإلكترونية”.

قم بتفعيل تسجيل الدخول إلى حسابك الخاص عن طريق كتابة اسم المستخدم والرمز السري.

في حالة عدم توفر حساب خاص بك، قم بتفعيل الحساب عن طريق إنشاء حساب جديد.

بعد ذلك قم بالنقر على “التحقق من الاشتراك في خانة التأمينات الاجتماعية.

قم بإدخال رقم السجل المدني (رقم الهوية الوطنية) في الخانة المخصصة له.

ثم اضغط على كلمة “استعلام”.

قم بإدخال جميع البيانات المطلوبة من التأمينات في الأماكن الفارغة.

اضغط على كلمة “استعلام”.

بعد انتهاء التحميل سيتم عرض صفحة جديدة بها كافة التفاصيل الخاصة بالتأمين الاجتماعي لرقم السجل المدني المذكور سابقاً.

أما في حالة عدم تواجد أي معلومات، فيجب أولاً التأكد من اشتراكك في التأمينات.

وفي حالة عدم اشتراكك فيجب أن يتم الاشتراك في التأمينات الاجتماعية أولاً، ثم يمكنك الاستعلام عن مستحقاتك المالية الخاصة بك.

تم تحديث شروط التسجيل في معاش الضمان لتشمل شريحة أكبر.

طريقة الاستعلام عن مستحقات التأمينات الاجتماعية برقم السجل المدني

من الخدمات الأخرى التي تقدمها المؤوسسة العامة للتأمينات الاجتماعية خدمة الاستعلام عن مستحقات التأمين برقم الهوية ، وذلك عن طريق الخطوات الآتية:

أولًا يتم الدخول إلى موقع التأمينات الاجتماعية.

قم بتسجيل الدخول إلى حسابك الخاص من خلال كتابة اسم المستخدم والرمز السري الخاص بحسابك.

اختر خدمة “الخدمات الإلكترونية”.

ثم انقر على “الاستعلام عن حقوق التأمين”.

سيتم فتح صفحة جديدة لإدخال بيانات المستخدم.

أدخل البيانات المطلوبة منك بشكل صحيح.

ثم أضف رقم السجل المدني (رقم الهوية) الخاص بك.

اضغط على كلمة “استعلام”.

سيتم تحويلك لصفحة أخرى تجد بها كافة المعلومات حول المستحقات التأمينية الخاصة بك.

وبهذا نكون قد تعرفنا في هذا المقال على طريقة الاستعلام عن التأمينات الاجتماعية برقم السجل المدني في المملكة العربية السعودية.