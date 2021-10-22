نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة تقديم دعم العمل الحر وشروطه ومميزاته بالتفصيل في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة تقديم دعم العمل الحر لقد قامت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بإتاحة مبادرة وثيقة العمل الحر وذلك كي تعمل على تشجيع المواطنين السعوديين للعمل على إنشاء مشروعات العمل الحر المختلفة التي توجد في المملكة العربية السُّعُودية حيث إن هذه المشروعات الحرة تعمل على توافر فرص عمل كثيرة للمواطنين ومن هذا الموضوع سوف نقوم بتوضيح طريقة تقديم دعم العمل الحر كما نقوم بتوضيح بعض الأمور التي تخص هذا الأمر.

طريقة تقديم دعم العمل الحر

يمكن أن يتم التقديم على دعم العمل الحر بإتباع بعض الخطوات السهلة والميسرة التي تم وضعها كي يتمكن المواطن من التقديم وهذه الخطوات تتمثل في الآتي:

لا بد من الذَّهاب إلى البوابة الخاصة بالعمل الحر.

بعد ذلك يتم تفعيل حساب جديد وذلك يكون بالضغط على أيقونة دخول.

بعد ذلك يقوم المستخدم بتدوين كافة البيانات المطلوبة وهي كالآتي (رَقَم الجوال، وفي حالة وجود حساب خاص بالمستخدم يقوم بتدوين كلمة المرور، وفي حالة عدم وجود حساب يتم الضغط على تسجيل لعمل الحساب).

على المستخدم بعد ذلك أن يقوم باستكمال عملية المصادقة وذلك يكون بواسطة البيانات الخاصة بحساب المستخدم على أبشر.

بعد ذلك يقوم المستخدم بإكمال كافة المعلومات المطلوبة التي تخص طلب دعم العمل الحر بطريقة صحيحة وبذلك سوف يتم استخراج الوثيقة.

شروط تقديم دعم العمل الحر

حتى يستطيع المواطنين في المملكة العربية السُّعُودية استخراج وثيقة العمل الحر يجب أن يتم مراعاة الشروط والأحكام الذي قامت وزارة التنمية الاجتماعية السُّعُودية بوضعها حيث إن هذه الشروط تتمثل في الآتي:

من الضروري أن يكون المواطن يمتلك الجنسية السُّعُودية.

يشترط أن يكون المواطن الذي يرغب في استخراج وثيقة العمل الحر عمره يتراوح ما بين 20 إلى 60 عاماً.

يجب أن يكون المواطن المتقدم يمتلك حساب خاص به على منصة أبشر الخِدْمَات الحكومية.

لا يشترط أن يكون المواطن الذي يريد الحصول على دعم العمل الحر متفرغ للعمل الحر بصورة متكاملة.

لا يشترط أن يتم سداد أي رسوم مالية لاستخراج وثيقة العمل الحر.

يمكن للمواطن أن يقوم باستخراج أكثر من شهادة لأكثر من وظيفة وذلك دون أي شروط.

قائمة مهام العمل الحر

المهن التي يسمح بها حتى يستطيع المواطن الحصول على وثيقة العمل الحر تتمثل في الآتي:

منظمي حفلات، مخطط الأعمال، اختصاصي ديكور، اختصاصي التجميل، المعلق الرياضي، المخرجين، الرسام، المترجم، الطابخين، المطرب، الممثل، المبرمجين، مصمم الأزياء، المدرس، الكاتب والمحرر.

مميزات وثيقة العمل الحر

يوجد العديد من المميزات التي توجد في وثيقة دعم العمل الحر وهذه المميزات تكون كالآتي:

يمكن للمواطن أن يتمكن من الحصول على وثيقة العمل الحر بواسطة البريد الإلكتروني الخاص بوزارة التنمية الاجتماعية.

من الممكن أن يتم فتح حساب بنكي مرتبط بالوظيفة.

يتم تقديم عروض وخصومات للمواطن الذي يمتلك وثيقة العمل الحر في الحساب الخاص به.

إتاحة الكثير من حلول السداد لأي مواطن يكون لديه وثيقة العمل الحر.

لا يتطلب من المواطن في زمن استخراج الوثيقة دفع أي ثمن.

وبذلك نكون قد وصلنا إلى نهاية مقالنا الذي تعرفنا من خلاله على طريقة تقديم دعم العمل الحر كما تعرفنا إلى شروط تقديم دعم العمل الحر وقمنا بذكر قائمة مهام العمل الحر وتعرفنا أيضاً في أثناء هذا المقال على مميزات وثيقة العمل الحر.