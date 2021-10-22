نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استعلام المساعدة المقطوعة والفئات المستحقة وشروط الحصول علي المساعدة في المقال التالي

عمر شويل - جدة استعلام المساعدة المقطوعة وهي إحدى برامج الضمان الاجتماعي المقدمة من وزارة العمل والتنمية في المملكة وذلك لتحسين الظروف المعيشية لمن تصفهم الوزارة بأصحاب الدخل المنخفض والمتوسط وذلك ضمن ضوابط وشروط معينة وضعتها الوزارة، حيث قامت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية في صرف المساعدات المالية المقطوعة لمستفيدي برنامج المساعدة المقطوعة، ومؤخرا قامت الوزارة بتعديل بعض آليات صرف المساعدة المقطوعة وذلك بحسب أقدمية وتاريخ تقديم الطلب للمساعدة المقطوعة.

وحيث أن مستفيدي الضمان الاجتماعي من المتقدمين بطلب للحصول على مبالغ المساعدات المالية المقطوعة،قد سبق وناشدوا وزارة العمل على احتياجهم الشديد لسرعة صرف المساعدة المقطوعة واستفهامات كثيره عن سبب تأخيرها وعدم الخروج بأي تصريح من قبل الوزارة يفيد بتحديدها موعد يتم على اثره التعرف على توقيت وتاريخ نزول المساعدات المقطوعة لكل من سبق له التقديم عليها ونيل الأهلية والاستحقاق بصرفها له .

وسيطرت موجة من الضغط النفسي من الأفراد المستفيدين من هذه التبرعات وهذا لتوقف دفع هذه المساعدات لبرهة طويلة، إذ أن أحدث دفعة تم صرفها من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وتجدر الإشارة أم مقطوعة التبرعات هي تقررت صرفها لمستفيدي الضمان الاجتماعي السعودي، وتقدمها المملكة للمواطنين أصحاب الدخل المحدود، والعمالة الغير منتظمة مثل عمال اليوميات، لأجل أن تعينهم على أدخار احتياجاتهم ومتطلباتهم المعيشية والحياتية، خاصة قبل المواسم والأعياد، وفي استمر الأحوال الراهنة التي تتجاوز بها المملكة، وما ألقاه فيروس Covid 19 من تأثيرات ضارة على الحياة الاستثمارية والاجتماعية وعدم تمكُّن العديد من الأشكال على الشغل وتوفير احتياجاتهم.

ولم تعلن إلى الآن وزارة التنمية والموارد البشرية السعودية وهي المسؤله عن موعد نزول المساعدات المقطوعة بمختلف أنواعها حتى الآن عن موعد صرف المساعدة المقطوعة لعام 1442، ولكن من المقرر التواصل مع المستفيدين من المساعدات عبر رسائل نصیة، و إبلاغهم بموعد الصرف، ولكن يمكن الاستعلام عن أسماء المستفيدين بزيارة موقع وزارة التنمية والموارد البشرية، وهو ما سوف نقوم بشرحة في السطور التالية

الفئات المستحقة للمساعدات المقطوعة

تقدم المساعدات المقطوعة للأسر محدودة الدخل فقط.

تقدم المساعدات المقطوعة في حالات العجز المؤقت.

تقدم المساعدات المقطوعة للأرامل والأيتام.

وتشمل المساعدات المقطوعة النساء المطلقات.

يستفيد من المساعدات المقطوعة أسر السجناء.

تشمل المساعدات المقطوعة أيضا الأسر المتغيب عنها عائلها أو هاجر عنها.

استعلام المساعدة المقطوعة للمستفيدين

حيث يتم التقديم على المساعدة المقطوعة لبعض الفئات من المواطنين السعوديين أصحاب الدخل المنخفض، والذين تأثروا نتيجة الإصلاحات الاقتصادية التي تقو بها المملكة وفق رؤية 2030 التي تتبعها المملكة خلال السنوات الأخيرة، حيث يبحث الجميع عن موعد صرف المساعدة المقطوعة 1442 للمستفيدين، وهو الأمر الذي لم يتم الإعلان عنه حتى الآن وسط توقعات بأن يتم الصرف الفترة المقبلة.

وكانت قيمة المبالغ التي تم تحويلها أيضا إيداعها في الحسابات البنكية للمستفيدين من برنامج المساعدة المقطوعة، وكانت قيمة هذه المبالغ التي تم إيداعها لهذه الدفعة 480 مليون ريال سعودي، وعن استعلام المساعدة المقطوعة للمستفيدين من الدفعة الجديد يمكن استخدام رابط استعلام المساعدة المقطوعة.

وللتسهيل على الباحثين عن رابط الاستعلام المباشر للمساعدة المقطوعة برقم الهوية الوطنية أو برقم الطلب عبر صفحة مخصصة من وزارة العمل لمنسوبي هذا الخدمة من مستفيدي الضمان الاجتماعي والتعرف على حالة الطلب في حال كان المتقدم على قائمة الانتظار حتى الآن .

شروط التقديم في المساعدة المقطوعة

وضعت المملكة العربية السعودية شروط من خلال وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للفئات التي يشملها الاستحقاق للمساعدات المقطوعة كأحد برامج الضمان الاجتماعي للحماية الاجتماعية من الظروف الاقتصادية ومن أهم هذه الشروط ما يلي:

1- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية ومقيم إقامة دائمة بالمملكة ولدية أسره لا تقل عن فردين وعمره ما بين 18 إلي 34 عام.

2- الدخل الشهري للمتقدم لا يتجاوز ( 1725 ) ريال.

3- أن لا يكون المتقدم مشمول قوائم معاش ومساعدات الضمان الاجتماعي.

4- مضي (12 ) شهراً من استلامه للمساعدة الضمانية.

5- أن يكون غير مسجل في حافز.

المستندات المطلوبة للتقديم في برنامج المساعدة المقطوعة

إفادة حديثة للطلاب المتزوجين من المدارس , المعاهد, الكليات, الجامعات.

نتائج البحث الآلي والميداني تحدد قبول الطلب من عدمه.

بطاقة الأحوال وبطاقة العائلة وعقد الزواج .

شروط صرف المساعدة المقطوعة للحالات غير المشمولة بمعاشات الضمان الاجتماعي

1-الا يقل عمر مقدم الطلب عند التقديم عن 35 عاما.

2- معاملة مقدم طلب المساعدة المقطوعة وفق الإجراءات والضوابط التي يعامل بها كمتقدم بطلب المعاش الضماني كالدخول أو العمالة أو السجلات التجارية أو غيرها .

3- لا ينظر لأي طلب يخص الديون لعدم علاقة الضمان الاجتماعي.

4-لا يقبل طلب المتقدمة من النساء التي تكون في عصمة زوج ويتم النظر في وضع الأسرة مجتمعة وهذا تحت عدة ضوابط “أسرة السجين وأسرة المفقود و الأسرة المهجورة و أسرة مدمن المخدرات”.

5-الاحتفاظ بجميع المستندات المؤيدة للصرف إلكترونياً و مستنداً للرجوع إليها عند الحاجة.

6-من الممكن تكرار صرف المساعدة المقطوعة للحالات غير المشمولة بمعاش الضمان الاجتماعي كل عام لمن ليس لديه دخل ثابت.

كما أعلنت وزارة التنمية والعمل السعودية للراغبين بالاستفسار أو الاستعلام عن المساعدة المقطوعة الاتصال بهذا الهاتف والرقم هو 8001222777 وبعدها إدخال رقم الهوية عبر الهاتف، ثم اختيار الخدمة أو الاستفسار المطلوب.

صرف المساعدة المقطوعة

ويأتي صرف المساعدة المقطوعة من خلال وزارة التنمية والعمل وذلك من خلال رقم الهوية الوطنية السعودية، أو برقم السجل المدني، حيث يمكنكم الإطلاع على كل ماهو جديد في مساعدات الضمان الاجتماعي، وفى بعض الأحيان يظهر للمستعلم بعض الأخطاء التقنية في الموقع الرسمي للوزارة وما عليك سوى الانتظار قليلا ومعاودة تسجيل الدخول مرة اخرى، وذلك يحدث بسبب الزيارات الكثيرة الاستعلام عن المساعدة المقطوعة.

ويسأل الكثير من مواطني المملكة العربية متي موعد صرف المساعدة المقطوعة 1440 ونزولها في الحسابات, وبأن “وزارة العمل والتنمية” في البلاد السعودية أعلنت مؤخراً بأنها أودعت في حسابات مستفيدي الضمان الاجتماعي مبالغ المساعدات تزامناً مع صرف المساعدة المقطوعة لهذا الشهر.

من جانبها دعت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في المملكة المستفيدين من المقطوعة للاستعلام عن حالة الصرف من خلال البوابة استعلام المساعدة المقطوعة.

الاستعلام عن شكوى وزارة العمل

في حالة كانت لديك أية شكوى أو مقترح تود إرساله إلى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، أو تود الاستعلام عن حالة شكوى كان قد سبق وقدمتها إليها يمكنك إتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى الصفحة الخاصة بمتابعة شكاوى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ( متابعة الشكاوى).

ثم إدخال رقم الشكوى الخاصة بك، رقم الهوية الوطنية.

ثم الضغط على استعلام.

وفي حالة إرسال شكوى أضغط على (أرسل شكوى)، أما عن تقديم مقترح يمكنك الضغط على (قدم مقترح).

وأودعت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، معاش الضمان الاجتماعي، وإعانات الغذاء، وتسديد جزء من فاتورة الكهرباء، وإعانات غلاء المعيشة، في الحسابات البنكية لمستفيدي الضمان، وقال وكيل الضمان الاجتماعي المهندس إبراهيم بن يوسف المبارك، أن الوزارة قامت بتقديم موعد صرف معاشات الضمان الاجتماعي، والبرامج المساندة، ليتم صرفها قبل عيد الفطر المبارك، حيث بلغ إجمالي هذه المبالغ 2.013.376.468 ريال سعودي، منها 1.383.877.816 ريال معاشات ضمانية، ومساعدات من أجل الغذاء 191.408.784 ريال، وإعانات تسديد جزء من فواتير الكهرباء 101.489.868 ريال، وإعانات غلاء المعيشة 336.600.000 ريال، وصرحت وزارة العمل أن المواطن السعودي يستطيع إخراج الزكاة سواء كان في الداخل أو الخارج عن طريق بوابة زكاتي الإلكترونية.

أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أنه سيتم صرف المساعدة المقطوعة للمستفيدين خلال الأيام المقبلة.جاء ذلك في رد على مواطنة استفسرت بشأن تأخر صرف المساعدة المقطوعة، وقالت إنها لم ينزل لها شيء منذ قرابة السنتين.

ورد حساب خدمة العملاء بتغريده قال فيها: “عزيزي المستفيد: فضلاً الانتظار، سيتم الصرف خلال الأيام المقبلة سعدنا بخدمتك”.

تفاعلت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية مع سيل الاستفسارات والتساؤلات بشأن موعد صرف المساعدة المقطوعة.

وأكدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أنه لا يوجد موعد محدد لصرف المساعدة المقطوعة داعية المستفيدين للانتظار حتى يتم الصرف، حيث كان حساب خدمة العملاء في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية قد تلقى العشرات من الاستفسارات بشأن موعد صرف المساعدة المقطوعة.

وردّ حساب خدمة العملاء بقوله: “لا يوجد وقت مُحدد لصرف المساعدة المقطوعة يرجى الانتظار لحين الصرف”.

والجدير بالذكر أن الحكومة السعودية تسعى جاهدا في تطوير كافة القطاعات وجعلها تعمل بشكل إلكتروني متطور، وفي نفس مساعي المملكة أيضا هو توفير كافة سبل الراحة لكافة المواطنين في شتا أنحاء المملكة، وهذا يأتي في سياق رؤية المملكة 2030 والتي يدعمها الملك سلمان وولي العهد الأمير محمد بن سلمان.