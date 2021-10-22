نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط حجز تذاكر موسم الرياض 2021 احجز تذكرتك الآن لمتابعة فعاليات موسم الرياض 2 riyadhseason.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتابع معكم رابط حجز تذاكر موسم الرياض الثاني، والذي يعتبر واحد من أهم المواسم الترفيهية وأشهرها على الإطلاق على مستوى المملكة بشكل خاص، وعلى مستوى الوطن العربي، حيث يتابعه آلاف الأشخاص عبر التلفاز، ويريد الكثير من الأشخاص من داخل المملكة حضور فعاليات موسم الرياض والتي ستستمر حتى بدايات شهر نوفمبر 2021، فتابعوا معنا لتتعرفوا على المزيد من التفاصيل.

موسم الرياض 2021

وقد بدأ موسم الرياض بالفعل من يوم الأربعاء الموافق 21 أكتوبر 2021، وقد شاهد فعاليات الافتتاح الآلاف في المملكة سواء من داخل الفعاليات نفسها والتي أقيمت على بوليفارد رياض سيتي بالعاصمة السعودية الرياض.

وقد تم إطلاق موسم الرياض من قبل الهيئة العامة للترفيه في السعودية، وهذا برئاسة السيد المستشار تركي آل الشيخ.

وقد بدأت فعاليات موسم الرياض الثاني 2021 في يوم الاربعاء الموافق 20 أكتوبر 2021 في بوليفارد رياض سيتي، وقد شهد العديد من الفعاليات واطلاق الالعاب النارية، وعرض لصور لخادم الحرمين الشريفين وسمو الأمير ولي العهد في سماء الرياض.

وسيحضر الفعاليات العديد من مشاهير العالم في مختلف المجالات، والذين منهم اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي، والذي ظهر في الإعلان الترويجي الخاص بموسم الرياض 2021.

وسيحتوي موسم الرياض هذا الموسم على حوالي 7 آلاف فعالية متنوعة، ومنها المسرحيات والسيرك والعديد من الألعاب للأطفال والشباب، ويوجد بالموسم العديد من المطاعم الشهيرة، والعديد من المعارض التي ستناسب أذواق جميع الزوار.

سعر تذاكر موسم الرياض

ويتساءل العديد من الأشخاص عن الأسعار الخاصة بموسم الرياض، حيث يرغب العديد من الأشخاص بحضور الفعاليات التي تنظمها هيئة الترفيه السعودية.

وقد أعلن السيد المستشار تركي آل الشيخ قبل موسم الرياض في المؤتمر الصحفي عن أن الأسعار ستكون في متناول الجميع، وأن أسعار التذاكر في الفعاليات أقل بنسبة 30% إلى 40% عن الأسعار بالفعاليات الأخرى في المنطقة.

وتبدأ أسعار موسم الرياض من 50 ريال سعودي، وتصل حتى 2800 ريال سعودي كأقصى سعر.

وكما يوجد عدد 3 بوابات يمكن الدخول منها مجانا وهذا للمواطنين والمقيمين والزوار في موسم الرياض، وهذا حسب ما قاله السيد المستشار تركى آل الشيخ في المؤتمر الصحفي الترويجي للموسم.

رابط حجز تذاكر موسم الرياض 2021

وسنتابع معكم كيفية حجز التذاكر لحضور الفعاليات في موسم الرياض، حيث يمكنك عمل ذلك الكترونيا دون الحاجة للذهاب إلى أي مكان للحصول على التذاكر، وهذا من خلال اتباع الخطوات التالية: