شروط التمويل الأصغر بدون كفيل والقسط الأول بعد شهرين

يقوم عدد كبير من مواطني المملكة العربية والمقيمين فيها بالبحث عن تمويل شخصي أو تمويل سيارة بأقل قسط شهري وبطرق دفع سهلة وغير معقدة، ومن تلك البنوك والشركات التي قامت بتوفير ذلك هي شركة اليسر داخل المملكة العربية السعودية للمواطنين والمقيمين بأقل قسط شهري، وتمويل سيارة وأيضا التمويل الأصغر والذي تم توفره من خلال شركة اليسر لجميع الأفراد بعدة مزايا متنوعة تهم العملاء، ولك أيضا سداد الأقساط الشهرية أون لاين من خلال شركة اليسر لسداد القسط الشهري للتمويل بإجراءات بسيطة ومن داخل منزلك.

التمويل الأصغر بدون كفيل

جميع التمويلات المتاحة لدى شركة اليسر فأنها بدون كفيل ومن غير رسوم إدارية وأيضا بدون دفعة أولى، سيارات جديدة ومستعملة بدون كفيل، ويمكنك أن تحصل على التمويل مع تأخير دفع القسط الأول لمدة شهرين أو وفق مع يتم الاتفاق عليه من قبل الشركة والعميل، 300 ألف ريال للمواطنين والمقيمين بدون كفيل، وهناك التمويل الأصغر فهو متاح بمبلغ 30 ألف ريال بدون كفيل ومن غير أجور وكالة، كما أنه بدون شرط الجهات المعتمدة، كما أنه يتيح لك دفع أول قسط بعد شهرين، بفترة سداد تصل إلى 36 شهرا وبأقل قسط شهري يبدأ من 300 ريال وأقل من ذلك.

شروط التمويل الأصغر والمستندات المطلوبة

يمكنك أن تتقدم لطلب التمويل الأصغر إذا كان راتبك ليس أقل من 5000 ريال للمواطنين والمقيمين، والعمر لا يقل عن 22 عاما ولا يزيد عن 60 عاما، والمتقاعدين وفق البرنامج التقاعدي لهم، ويجب أن تكون الخدمة بجهة العمل لا تقل عن ثلاثة أشهر قبل طلب التمويل، ويتم تقديم الهوية الوطنية سارية، والعنوان الوطني، وتعريف بالراتب، وتقديم كشف حساب بنكي لأخر ثلاثة أشهر، كما أوضحت شركة اليسر على سبيل المثال إذا كان التمويل يبلغ 30 ألف ريال فأن القسط الشهري 1283 ريال، رابط الحصول على التمويل الأصغر بدون كفيل، بمعدل نسبة 35% بفترة سداد تصل إلى ثلاث سنوات، وإذا كان المبلغ التمويلي 15 ألف ريال بفترة سداد سنتان فأن القسط الشهري 900 ريال بمعدل نسبة سنوي 49%، وإذا كان المبلغ التمويلي 5000 ريال على فترة سداد تصل إلى سنة واحدة فأن القسط الشهري 500 ريال وبمعدل نسبة 65%، ويمكن أن تتغير النسب والأقساط الشهرية وفترة السداد بناء على طلب العميل.