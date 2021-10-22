نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل اكسترا للسعودي والمقيم والمتقاعد والعسكري بدون ضمانات في المقال التالي
تمويل اكسترا بدون تحويل راتب وبدون كفيل، حيث يقدم التمويل بتوافقه مع احكام الشريعة الإسلامية لجميع الفئات بالمملكة العربية السعودية، سواء المواطن السعودي والمقيم والمتقاعد والعسكري، فقد يقدم التمويل ببعض الشروط التي وضعها برنامج تسهيل، والتي سوف نقوم بتوضيحها من خلال مقالنا هذا، كما أننا سوف نوفر لكم كيفية التقديم علي التمويل.
المستندات المطلوبة للحصول علي التمويل الشخصي
أوضحت الشركة بعض المستندات التي لا بد من توافرها عند التقديم علي التمويل الشخصي والتي سوف نوضحها كالتالي:
- لا بد من تحضير الهوية في حالة أن كان العميل المتقدم سعودي الجنسية، وتحضير الإقامة لغير للمقيمين.
- لا بد من إثبات دخل عن طريق التأمينات الاجتماعية أو التعريف بالراتب الشهري.
- لا بد من تحضير العنوان الوطني والتحقيق من رقم الهاتف الجوال من خلال خدمة أرقامي.
- التقديم من خلال الموقع الرسمي التابع لشركة اكسترا السعودية.
مزايا تمويل اكسترا المقدم بقيمة 30 ألف ريال
يمتلك تمويل اكسترا العديد من المزايا والتي سوف نوضحها كالتالي:
- يقدم التمويل بموافقة فورية أون لاين ولاكن يتوجب التأكيد من توفير جميع الشروط اللازمة.
- التمويل المقدم بدون كفيل وبدون تحويل الراتب.
- التمويل بفترة سداد مرنه تصل إلي 36 شهراً ممن بعد الحصول علي التمويل.
- يتفق التمويل مع احكام الشريعة الإسلامية.
- يقدم التمويل بتناسبه مع جميع الفئات بالمملكة، سواء المواطن السعودي والمتقاعد، العسكري، المقيم.
- التمويل يصل بقيمة 30.000 ريال سعودي.
شرط الحصول علي تمويل برنامج تسهيل
سوف نقوم بتوضيح جميع الشروط التي قام برنامج تسهيل بوضعها والتي لا بد أن تتوفر لدي كل عميل يرغب في الحصول علي التمويل الشخصي وهيا كالتالي:
- بالنسبة للقطاع الحكومي والقطاع الخاص العمر من 21 إلي 25 لا يقل الدخل الشهري عن 12 ألف ريال سعودي.
- العمر من 25 إلى 60 لا يقل الدخل الشهري عن 5000 ريال بالنسبة للمتقاعدين.
- خدمة العمل يتوجب أن لا تقل عن ثلاثة اشهر للسعودي والعميل المقيم.
- جهة العمل يجب أن تكون معتمدة لدي برنامج تسهيل.
- لا يزيد عمر العميل المتقاعد عن 70 عام، وان يكون معتد لدي برنامج التقاعد للمؤسسة العامة.
- بالنسبة للقطاع الحكومي العمر من 25 حتي 50 لا يقل الدخل الشهري عن 10.000 ريال سعودي ولا تقل خدمة العمل عن ثلاثة أشهر.
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