تمويل اكسترا للسعودي والمقيم والمتقاعد والعسكري بدون ضمانات

تمويل اكسترا بدون تحويل راتب وبدون كفيل، حيث يقدم التمويل بتوافقه مع احكام الشريعة الإسلامية لجميع الفئات بالمملكة العربية السعودية، سواء المواطن السعودي والمقيم والمتقاعد والعسكري، فقد يقدم التمويل ببعض الشروط التي وضعها برنامج تسهيل، والتي سوف نقوم بتوضيحها من خلال مقالنا هذا، كما أننا سوف نوفر لكم كيفية التقديم علي التمويل.

المستندات المطلوبة للحصول علي التمويل الشخصي

أوضحت الشركة بعض المستندات التي لا بد من توافرها عند التقديم علي التمويل الشخصي والتي سوف نوضحها كالتالي:

لا بد من تحضير الهوية في حالة أن كان العميل المتقدم سعودي الجنسية، وتحضير الإقامة لغير للمقيمين.

لا بد من إثبات دخل عن طريق التأمينات الاجتماعية أو التعريف بالراتب الشهري.

لا بد من تحضير العنوان الوطني والتحقيق من رقم الهاتف الجوال من خلال خدمة أرقامي.

التقديم من خلال الموقع الرسمي التابع لشركة اكسترا السعودية.

مزايا تمويل اكسترا المقدم بقيمة 30 ألف ريال

يمتلك تمويل اكسترا العديد من المزايا والتي سوف نوضحها كالتالي:

يقدم التمويل بموافقة فورية أون لاين ولاكن يتوجب التأكيد من توفير جميع الشروط اللازمة. التمويل المقدم بدون كفيل وبدون تحويل الراتب. التمويل بفترة سداد مرنه تصل إلي 36 شهراً ممن بعد الحصول علي التمويل. يتفق التمويل مع احكام الشريعة الإسلامية. يقدم التمويل بتناسبه مع جميع الفئات بالمملكة، سواء المواطن السعودي والمتقاعد، العسكري، المقيم. التمويل يصل بقيمة 30.000 ريال سعودي.

شرط الحصول علي تمويل برنامج تسهيل

سوف نقوم بتوضيح جميع الشروط التي قام برنامج تسهيل بوضعها والتي لا بد أن تتوفر لدي كل عميل يرغب في الحصول علي التمويل الشخصي وهيا كالتالي: