التسجيل في الكلية التقنية العالمية لعلوم الطيران 1443 شروط القبول والتقديم لحملة الثانوية العامة

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عمر شويل - جدة التسجيل في الكلية التقنية العالمية لعلوم الطيران 1443، يبحث الطلاب والطالبات في السعودية عن طريقة التقديم على الكلية التقنية العالمية بالتزامن مع البيان الأخير الذي أعلنت عنه الكلية التقنية بالرياض حيث من المقرر أن يتم فتح باب التسجيل والتقديم لحاملي الشهادة الثانوية يوم الأحد الموافق لـ 18 ربيع الأول 1443، كما لم يتم تحديد موعد انتهاء فترة تقديم الكلية التقنية الواقعة بمدينة الرياض والتابعة للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني والتي تم انشائها مطلع سنة 2014 وتشرف عليها شركة كليات التميز التي تهدف إلى تطوير مجال صناعة وصيانة الطائرات وذلك وفقا لما جاء به مشروع رؤية المملكة 2030، ومن خلال موقع ثقفني الاخبار سنتعرف بشكل مفصل على مواعيد التسجيل في وظائف الكلية التقنية 1443 واهم شروط القبول في الكلية لحملة الثانوية العامة للمسار العسكري والمدني.

التسجيل في الكلية التقنية العالمية لعلوم الطيران 1443

الكلية التقنية العالمية لعلوم الطيران وظائف من بين اهم المواضيع التي يزداد البحث عنها بشكل رهيب عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي ومرحك بحث جوجل، حيث تم الإعلان عن بداية تقديم الكلية التقنية 1443 مع تحديد الشروط وضوابط قبول حاملي الشهادة الثانوية الذين يرغبون في التقديم على في وظائف الكلية التقنية العالمية لعلوم الطيران بالرياض. ومن خلال الفقرة التالية سنتعرف على خطوات التسجيل في الكلية.

طريقة التسجيل في الكلية التقنية العالمية لعلوم الطيران

كما اكدنا لكم سابقا فقد تم تحديد الثامن عشرة من شهر ربيع الاول 1443 كموعد بداية عملية تقديم الكلية التقنية. لكل مواطني المملكة العربية السعودية حملة الشهادة الثانوية او ما يعادلها. من اجل الحصول على وظيفة من وظائف الكلية التّقنية العالمية لعلوم الطيران بالرياض. والانضمام لإحدى المسارات العسكرية والمدنية. يذكر ان التسجيل في الكلية التقنية يتم بشكل الكتروني وبكل سهولة. من خلال اتباع الخطوات التالية الموضحة بشكل مفصل:

الولوج على البوابة الالكترونية للكلية التقنية العالمية لعلوم الطيران الواقعة بمدينة الرياض

النقر على مربع سجل الآن.

كتابة جميع البيانات اللازمة لإتمام التسجيل.

الضغط على الموافقة على شروط التسجيل.

ثم بعدها يجب على المتقدم كتابة جميع بيانات الشخصية بشكل صحيح ومن بينها: الاسم، رقم الجوال، البريد الإلكتروني وتأكيده، بطاقة الهوية الوطنية، بطاقة الإقامة، كلمة المرور وتأكيدها، كتابة رمز التحقق.

بعدها مباشرة ننقر على عبارة (إنشاء حساب)، واكمال جميع التعليمات الخاصة بعملية التسجيل والنقر على مربع (تسجيل).

بمجرد الانتهاء من التسجيل في الكلية التقنية 1443 يختار الطالب المسار الذي يود التقدم عليه.

إتمام عملية التقديم على مسارات الكلية من خلال اتباع جميع التعليمات.

وأخيرا النقر على مربع إرسال.

كما يمكن لكل من يرغب في التقديم على المسارات العسكرية للكلية التقنية لعلوم الطيران. الاطلاع على الفيديو الموجود ادناه والذي يوضح طريقة التقديم بشكل مفصل ودقيق.

شروط القبول في الكلية التقنية العالمية لعلوم الطيران

بعدما أعلنت الكلية التقنية العالمية لعلوم الطيران بمدينة الرياض العاصمة السعودية والتابعة المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني عن رابط تقديم الكلية التقنية 1443. وشروط قبول التسجيل في وظائف الكلية التقنية العالمية في المسارات العسكرية والمدنية. تم تحديد موعد يوم الاحد 18-03-1443 كموعد بداية عملية التقديم على وظائف الكلية التقنية لكل مواطن ومواطنة سعودية تتوفر فيم وضوابط وشروط التسجيل والتي جاءت كالآتي:

من الواجب على كل متقدم ان يكون مواطن سعودي حامل للجنسية السعودية او من أم سعودية. يجب على الطالب الذي يرغب في الحصول على وظيفة في الكلية التقنية العالمية لعلوم الطيران ان يكون حامل للشهادة الثانوية العامة، كما انه لم يمر على تخرجه اكثر من خمس سنوات. حسن السيرة والسلوك للمتقدم. اللياقة البدنية الجيدة لكل متقدم وعدم معاناته من أي امراض او تشوهات خلقية. من الواجب على كل متقدم اجتياز اختبار القدرات العامة اجتياز الاختبار التحصيلي.

مواعيد التسجيل في الكلية التقنية

من خلال تغريده على المنصة العالمية تويتر تم الإعلان عبر الموقع الرسمي للكلية التقنية العالمية لعلوم الطيران بمدينة الرياض بالجعيمة (اتقان) عن مواعيد تقديم الكلية التقنية 1443 وذلك يوم الأحد الرابع والعشرون من شهر أكتوبر الجاري وذلك من خلال الدخول على رابط الكلية التقنية العالمية 1443 واتباع جميع الخطوات التي ذكرناها في اعلى المقال بشكل مفصل.

الكلية التقنية بالرياض

تعتبر الكلية التقنية العالمية لعلوم الطيران احدى الكليات الحكومية التي أنشئتها الحكومة السعودية التابعة للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني تتولى عملية تسييرها شركة كليات التميز، من بين اهم مهامها وأهدافها السعي من اجل جعل المملكة قطب صناعي في مجال صناعة وصيانة الطائرات فهي كل سنة يتخرج منها العديد من الفنيين والمحترفين لهم مستوى عالي في مجال العمل في قطاع صيانة الطائرات. كما يدر طلاب الكلية التقنية اللغة الإنجليزية وجميع المواد التعليمية الأخرى.

المستندات الطلوبة للتسجيل في الكلية التقنية العالمية لعلوم الطيران

سلم رواتب الكلية التقنية العالمية لعلوم الطيران

بمجرد الإعلان عن فتح باب التسجيل في الكلية التقنية العالمية لعلوم الطيران بالرياض ازداد البحث من قبل الطلاب والطالبات الراغبين في التقديم على البرامج التدريبية في الكلية عن سلم رواتب الكلية التقنية العالمية لعلوم الطيران 1443، حيث يعد راتب فني صيانة الطائرات من بين اعلى رواتب العمال في مختلف دول العالم وتصل أحيانا إلى أربعون الف دولار شهريا، مع تمتعه بالكثير من المزايا والامتيازات الممنوحة من شركات الطيران فهو يستطيع السفر مجانا بشكل مستمر من دولة إلى أخرى، علما ان رواتب مدارس علوم الطيران الدولية تتراوح بين 3000 دولار و 5000 دولار تقدم كل شهر للعمال في هذا التخصص.

إلى هنا نصل إلى نهاية هذا المقال والذي تحدثنا فيه بشكل مفصل عن شروط التسجيل في الكلية التقنية العالمية لعلوم الطيران كما وضحنا لمتابعينا موقع ثقفني الاخباري مواعيد التقديم في الكلية التقنية بالرياض وسلم رواتب عامل فني صيانة الطائرات ولكل طالب حامل للشهادة الثانوية ويرغب في التقديم ما عليه سوى اتباع طريقة التسجيل في الكلية التقنية العالمية لعلوم الطيران 1443.