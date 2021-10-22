نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأحوال المدنية غرامة استلام الهوية بعد التأخير عند التجديد بالمملكة في المقال التالي

عمر شويل - جدة الأحوال المدنية غرامة استلام الهوية ، كما تم الإعلان عنها اليوم الجمعة 23 من شهر أكتوبر 2021م، الموافق ربيع الأول للعام 1443هـ، من قبل وزارة الداخلية السعودية قطاع الأحوال المدنية، عبر حساب العناية بالعملاء، على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، ردًا على استفسار أحد المواطنين، على أنه لا توجد غرامة حال عدم استلام بطاقة الهودية الوطنية، بعد تجديدها، وقد كان استفسار المواطن بأنه قام بتجديد هويته الوطنية، ولم يقوم باستلامها لمدة أكثر من أسبوع، فهل توجد غرامة، والجدير بالذكر أن وزارة الداخلية أوضحت في وقت سابق، أنه يجب على المواطن تجديد الهوية الوطنية الخاصة به قبل انتهائها بمدة 180 يوم.

الأحوال المدنية غرامة استلام الهوية

في نفس السياق السابق ذكره، ذكرت وزارة الداخلية السعودية، أن وجوب تجديد بطاقة الهوية الوطنية، قبل ميعاد انتهائها ب 180 يوم، يرجع إلى أن إجراءات التجديد واستخراج الهوية الوطنية الجديدة، يستغرق 14 يوم، بعدها تصل للعميل رسالة على جواله الشخصي، بموعد استلام بطاقة الهوية، مع التأكيد على أنه لا غرامة عند التأخر في استلام بطاقة الهوية الوطنية، كذلك يتم دفع غرامة تقدر ب100 ريال سعودي، في حال انتهاء صلاحية الهوية وعدم تجديدها، قبل ميعاد انتهائها، حيث تحسب ال100 ريال من وقت انتهائها.

لا مخالفة عند التأخر في استلام بطاقة الهوية الوطنية

كما أكدت أيضًا وزارة الداخلية للأحوال المدنية، أنه في لا غرامة في حال تجديد المواطن، لمحل إقامته، كما لاتوجد غرامات في حال فقدان المواطن للهوية، وإصدار بدل فاقد لها، وذلك للمرة الأولى فقط، أما في حال فقدانها مرة أخرى، يتم دفع غرامة إصدار بدل فاقد، بمبلغ يقدر 100 ريال سعودي.

في النهاية قامت أيضًا وزارة الداخلية للأحوال المدنية، وفق رؤية المملكة 2030م، بتحديث إصدار الوثائق الثبوتية، ومنها الهوية الوطنية، من خلال التطور التقني، حيث أصبح بإمكان المواطن حمل الهوية الرقمية، على جواله الذكي، ويتم تحميلها عن طريق الموقع الرسمي الإلكتروني لوزارة الداخلية أبشر أفراد، التي تتيح للجهات الرسمية التحقق منها بكل سهولة ويسر.