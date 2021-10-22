الأحوال المدنية توضح بعض الأمور المتعلقة ببطاقة الهوية الوطنية وضوابط استلامها

أوضحت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، عدد من الأمور التوضيحات الهامة التي يبحث عنها الكثير من المواطنين، وذلك عبر صفحتها الرسمية على موقع التدوينات الصُغرى تويتر، تحديدًا من خلال حسابها العناية بالعملاء، لافتة إلى إنه لا توجد غرامة على عدم استلام بطاقة الهوية عند تجديدها، خاصةً في ظل تأخر البعض في استلامها لظرف ما، مؤكدة بأن القانون أتاح تجديدها قبل انتهائها بـ 180 يومًا، في حين تستغرق الأجهزة المعنية 14 يومًا تقريبًا من أجل الانتهاء من التجديد، ثم تقوم بإرسال رسالة نصية على هاتف المواطن بانتهاء واستخراج البطاقة.

وموقف هوية الشخص المتوفي

أما بخصوص بطاقة هوية الشخص المتوفي، فيتم إلغاء العمل بها وانتهاء صلاحيتها فور وفاته، ولا يجوز استخدامها في الصرف أو إنهاء الإجراءات الأخرى بالمخالفة مع القانون، وهو ما يعرض مستخدمها للعقوبات المالية والسجن، مشيرة أيضًا إلى أن الإبلاغ عن فقد بطاقة يجعلها ملغية حتى لو تم العثور عليها بعد ذلك، بينما يجب الإسراع بعمل طلب وثيقة بدل فاقد لاستخراج هوية أخرى سارية.

الاستعلام عن صلاحية بطاقة الهوية الوطنية

أما فيما يخص كيفية الاستعلام عن بطاقة الهوية الوطنية من خلال الأحوال المدنية عبر منصة أبشر الإلكترونية التابعة لوزارة الداخلية، فيمكن ذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

تسجيل الدخول عبر الرابط الرسمي لبوابة أبشر.

ثم تسجيل الدخول باسم المستخدم والرمز السري.

كتابة كلمة التحقق المرئي.

اختيار قسم الأحوال الدمنية.

ثم الضغط على خيار خدمات.

ثم اختيار الخدمات الاستعلامية.

ثم مدة صلاحية بطاقة الهوية الوطنية.

وغرامات مالية للتأخير عن التجديد

جدير بالذكر أن الأحوال المدنية حددت غرامة مالية قدرها 180 ريال سعودي في حالة تجديد البطاقة بعد انتهاء صلاحية البطاقة، مؤكدة في الوقت ذاته أن التجديد لا يتطلب إحضار صور شخصية أو تعبئة نماذج إذا كان لدى المواطن صورة وبصمة مسجلة في النظام، كما أنه لا يجوز تصويرها صورة طبق الأصل من حيث الشكل والحجم والألوان والتغليف.