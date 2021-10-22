خطوات تحديث بيانات مستفيدي الضمان في حساب المواطن 1443 وطريقة التسجيل جديد

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عمر شويل - جدة خطوات تحديث بيانات مستفيدي الضمان 1443 في حساب المواطن؛ من خلال هذا التقرير نوضح لكم طريقة تحديث البيانات في حساب المواطن وكذلك طريقة التسجيل جديد، حيث يعد تحديث البيانات في برنامج حساب المواطن من أهم الخطوات التي لابد ان يقوم بها كل مستفيد من برنامج حساب المواطن حيث أعلن حساب المواطن من قبل عبر حسابه الخاص على موقع تويتر انه لابد على المستفيدين تحديث البيانات باستمرار وذلك حتى يتمكنوا من الحصول على الدعم شهرياً دون حدث أي مشاكل تؤدي إلى توقفه.

خطوات تحديث البيانات في حساب المواطن لمستفيدي الضمان 1443

يتم تحديث بيانات مستفيدي الضمان 1443 في برنامج حساب المواطن عن طريق اتباع الخطوات التالية :

الدخول إلى بوابة وزارة التمنية الاجتماعية والموارد البشرية. النقر على الخدمات الإلكترونية. ثم الولوج بوابة الخدمات الاجتماعية. تسجيل الدخول برقم الهوية وكلمة المرور. الضغط على تحديث البيانات ثم القيام بتعديل البيانات التي طرأ عليها تغييرات. النقر على تقديم الطلب.

طريقة تحديث بيانات حساب المواطن

دائما ما تدعو خدمة عملاء برنامج حساب المواطن المستفيدين لتحديث بياناتهم باستمرار حتى يتمكنوا من الحصول على الدعم وكذلك منعاً لحدوث أي مشاكل ويتم تحديث عن طريق التالي :

الدخول إلى الموقع الرسمي لحساب المواطن. تسجيل الدخول بالاسم وكلمة المرور. كتابة رمز التحقق. النقر على تعديل الطلب. قم بتعديل البيانات التي تغيرت مثل بيانات العنوان والحساب البنكي وبيانات التابعين وغيرها. مراجعة البيانات جيداً والتأكد من صحتها. الضغط على تحديث الطلب.

طريقة تسجيل جديد في حساب المواطن

يمكن التسجيل جديد في حساب المواطن لمن تنطبق عليهم شروط البرنامج ولكن عندما يتم فتح التسجيل مره أخرى حيث انه تم إيقافه منذ أكثر من عام ولم يتم فتح التسجيل إلى الآن ويتم التسجيل عن طريق الخطوات التالية :

الدخول إلى الرابط الرسمي لتطبيق حساي المواطن. النقر على تسجيل جديد. تدوين البيانات المطلوبة مثل الاسم ورقم الهوية الوطنية والعنوان وبيانات الحساب البنكي ورقم الجوال وبيانات الدخل الشهري وغيرها. النقر على تسجيل ثم قم بكتابة كلمة مرور وتأكيدها مرة أخرى. إرفاق الملفات والمستندات المطلوبة. ثم النقر على تسجيل.

وبهذا نكون قدمنا لكم في هذا التقرير خطوات تحديث البيانات لمستفيدي الضمان 1443 في حساب المواطن، وطريقة تحديث بيانات حساب المواطن، وطريقة التسجيل جديد في حساب المواطن.