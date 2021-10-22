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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استعلام فاتورة الكهرباء برقم الحساب 1443 الشركة السعودية للكهرباء في المقال التالي
اهتمت الشركة السعودية للكهرباء بتطوير مستوى ما تقدمه للمواطنين والمقيمين بها من خدمات، من ذلك خدمة استعلام فاتورة الكهرباء برقم الحساب أو متابعة حالة طلب، حيث أصبحت الخدمات رقمية لتواكب التطورات التكنولوجية الحديثة وذلك من أجل تسهيل التواصل مع المشتركين في أي وقت وأي مكان، ومن هذا المنطلق قامت الشركة السعودية للكهرباء بإطلاق تطبيق على الهواتف الذكية تحت مسمي الكهرباء، يساعد تحميل هذا التطبيق على متابعة ما تقدمه الشركة لعملائها من خدمات بشكل إلكتروني وتقني حديث والاستعلام عن الفواتير وغيرها من المهام بخطوات سهلة وبسيطة.
استعلام فاتورة الكهرباء برقم الحساب
أهم المهام التي يقدمها تطبيق الهواتف الذكية للكهرباء، والذي يأتي تطبيق الكهرباء بعدد من المميزات والخصائص التي تساعد المواطنين على الاستفادة من عدد مختلف من المهام أهمها:-
- تقديم خدمات التعرف والاستعلام عن فواتير الكهرباء باستخدام رقم الحساب.
- الاستعلام عن حالات الطلب من خلال استخدام رقم الطلب
- الاستعلام عن الأماكن الخاصة بمكاتب الخدمات وطريقة الوصول إليها.
- التسجيل في خدمات رسائل الجوال القصيرة وخدمات الفاتورة الإلكترونية
- كما يمكنك أيضا من خلال تطبيق الكهرباء تعبئة الاستبيانات الخاصة بخدمات المشترك بشكل سهل وبسيط.
- وتطبيق الكهرباء داخل المملكة العربية السعودية من خلال متجر جوجل بلاي إذا كنت تمتلك نسخة أندر ويد أو متجر أبل ستور إذا كنت تمتلك نسخة أيفون.
خطوات تطبيق الاستعلام عن فاتورة الكهرباء
للاستعلام عن فاتورة الكهرباء بالمملكة يتوجب على المستخدمين التسجيل أولا على الموقع الرسمي الخاص بشركة الكهرباء السعودية واتباع الخطوات التالية:-
- تسجيل الدخول عبر الموقع الإلكتروني لشركة الكهرباء السعودية.
- اختيار أيقونة خدمات المشتركين الموجودة في أسفل الصفحة ومن ثم اختيار خدمات الفواتير.
- تظهر صفحة جديدة يقوم العميل بالضغط على أيقونة فاتورتك.
- تظهر عدد من الاختيارات يمكنك من خلالها الضغط على الأيقونة الخاصة بالاستعلام عن
- فاتورة الكهرباء الإلكترونية ومن ثم اختيار خدمات الاشتراك في الفاتورة الثابتة برقم الحساب.
- عليك إدخال رقم الحساب الخاص ومن ثم الضغط على أيقونة تحقق لتظهر صفحة أخري بها
- تاريخ أخر فاتورة كهرباء تتضمن جميع المبالغ المستحقة التي يجب عليك تسديد قيمتها.
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