استعلام فاتورة الكهرباء برقم الحساب 1443 الشركة السعودية للكهرباء

اهتمت الشركة السعودية للكهرباء بتطوير مستوى ما تقدمه للمواطنين والمقيمين بها من خدمات، من ذلك خدمة استعلام فاتورة الكهرباء برقم الحساب أو متابعة حالة طلب، حيث أصبحت الخدمات رقمية لتواكب التطورات التكنولوجية الحديثة وذلك من أجل تسهيل التواصل مع المشتركين في أي وقت وأي مكان، ومن هذا المنطلق قامت الشركة السعودية للكهرباء بإطلاق تطبيق على الهواتف الذكية تحت مسمي الكهرباء، يساعد تحميل هذا التطبيق على متابعة ما تقدمه الشركة لعملائها من خدمات بشكل إلكتروني وتقني حديث والاستعلام عن الفواتير وغيرها من المهام بخطوات سهلة وبسيطة.

استعلام فاتورة الكهرباء برقم الحساب

أهم المهام التي يقدمها تطبيق الهواتف الذكية للكهرباء، والذي يأتي تطبيق الكهرباء بعدد من المميزات والخصائص التي تساعد المواطنين على الاستفادة من عدد مختلف من المهام أهمها:-

تقديم خدمات التعرف والاستعلام عن فواتير الكهرباء باستخدام رقم الحساب.

الاستعلام عن حالات الطلب من خلال استخدام رقم الطلب

الاستعلام عن الأماكن الخاصة بمكاتب الخدمات وطريقة الوصول إليها.

التسجيل في خدمات رسائل الجوال القصيرة وخدمات الفاتورة الإلكترونية

كما يمكنك أيضا من خلال تطبيق الكهرباء تعبئة الاستبيانات الخاصة بخدمات المشترك بشكل سهل وبسيط.

وتطبيق الكهرباء داخل المملكة العربية السعودية من خلال متجر جوجل بلاي إذا كنت تمتلك نسخة أندر ويد أو متجر أبل ستور إذا كنت تمتلك نسخة أيفون.

خطوات تطبيق الاستعلام عن فاتورة الكهرباء

للاستعلام عن فاتورة الكهرباء بالمملكة يتوجب على المستخدمين التسجيل أولا على الموقع الرسمي الخاص بشركة الكهرباء السعودية واتباع الخطوات التالية:-