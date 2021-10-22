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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر للعاطلين عن العمل سجل فى دعم ريف واحصل على الدعم الشروط وخطوات التسجيل في المقال التالي
من أكثر المساعدة التي تولى حكومة المملكة أهمية كبرى لمواطني المملكة هي دعم ريف لما له من دور هام لامداد المملكة بقطاع كبير وهو قطاع الزراعة والذي يمد المملكة بالمحاصيل والمنتجات الزراعية كقطاع إستراتيجي هام جدا ومن أهم أهداف دعم ريف الإهتمام بتشغيل العاطلين وتقديم كل الدعم لهم، واليوم ومن خلال مقالنا في موقع ثقفني سوف أعرض لكم خطوات التسجيل في دعم ريف للعاطلين عن العمل لعام 1443 والشروط المطلوبة، حيث تعتبر منصة دعم ريف تعد من أشهر المنصات داخل المملكة السُّعُودية حيث أنه يوفر للمواطنين العاطلين عن العمل الدعم المالي والمادي.
خطوات التسجيل في دعم ريف للعاطلين عن العمل العام 1443
- زيارة الموقع الخاص بمنصة دعم ريف الإلكترونية.
- انقر على كلمة التسجيل كعاطل عن العمل.
- ستنتقل إلى الصفحة الخاصة بإنشاء الحساب، هذه الصفحة يتم فيها كتابة البيانات الشخصية، وهي الاسم للمتقدم أو رَقَم الهُوِيَّة الشخصية وتحديد الجنسية وكتابه التاريخ والحالة الاجتماعية والعمر.
- بجانب كتابة عدد الأفراد داخل الأسرة ورقم الهاتف الجوال وكتابه محل الإقامة المؤهل العلمي الحاصل عليه.
- مع إرفاق صورة من بطاقة الأسرة وصورة من بَيَانُ حساب الكهرباء أو عقد تمليك المنزل.
- أوراق خاصه بمفردات المرتب إن وجدت مع إرسال نبذه عن المشروع.
- مع كتابه سنوات الخبرة التي يمتلكها المتقدم.
- في نهاية إرسال الروابط جميع وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة به مع إرسال صوره حقيقيه للمنتج.
شروط ومعايير التسجيل في برنامَج ريف:
من يرغب في التقديم لبرنامج دعم ريف عليه باتباع الشروط التالية:
- يشترط على المتقدم أن يكون سعودي الجنسية وفي حالة إذا كان المتقدم من غير السعوديين ينبغي توفر بطاقة تنقل.
- ينبغي أن يكون العمل الأساسي للمتقدم بمهنة الزراعة.
- يجب أن يكون المتقدم للبرنامج لا يعمل بإحدى المؤسسات الخاصة أو الحكومية.
- يجب أن يكون عمر المتقدم لا يقل عن 21 عام.
- إذا كان المتقدم للبرنامج يتقاضى راتب شهري ينبغي ألا يقل عن 6000 ريال سعودي.
- حصول المتقدم على وثيقة العمل الحر من قبل جهة مسؤولة وهي وزاره الموارد البشرية.
- يجب على المتقدم التسجيل في منصة دعم ريف بالإضافة إلى وجود حساب بنكي ساري للمتقدم.
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