للعاطلين عن العمل سجل فى دعم ريف واحصل على الدعم الشروط وخطوات التسجيل

من أكثر المساعدة التي تولى حكومة المملكة أهمية كبرى لمواطني المملكة هي دعم ريف لما له من دور هام لامداد المملكة بقطاع كبير وهو قطاع الزراعة والذي يمد المملكة بالمحاصيل والمنتجات الزراعية كقطاع إستراتيجي هام جدا ومن أهم أهداف دعم ريف الإهتمام بتشغيل العاطلين وتقديم كل الدعم لهم، واليوم ومن خلال مقالنا في موقع ثقفني سوف أعرض لكم خطوات التسجيل في دعم ريف للعاطلين عن العمل لعام 1443 والشروط المطلوبة، حيث تعتبر منصة دعم ريف تعد من أشهر المنصات داخل المملكة السُّعُودية حيث أنه يوفر للمواطنين العاطلين عن العمل الدعم المالي والمادي.

خطوات التسجيل في دعم ريف للعاطلين عن العمل العام 1443

زيارة الموقع الخاص بمنصة دعم ريف الإلكترونية. انقر على كلمة التسجيل كعاطل عن العمل. ستنتقل إلى الصفحة الخاصة بإنشاء الحساب، هذه الصفحة يتم فيها كتابة البيانات الشخصية، وهي الاسم للمتقدم أو رَقَم الهُوِيَّة الشخصية وتحديد الجنسية وكتابه التاريخ والحالة الاجتماعية والعمر. بجانب كتابة عدد الأفراد داخل الأسرة ورقم الهاتف الجوال وكتابه محل الإقامة المؤهل العلمي الحاصل عليه. مع إرفاق صورة من بطاقة الأسرة وصورة من بَيَانُ حساب الكهرباء أو عقد تمليك المنزل. أوراق خاصه بمفردات المرتب إن وجدت مع إرسال نبذه عن المشروع. مع كتابه سنوات الخبرة التي يمتلكها المتقدم. في نهاية إرسال الروابط جميع وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة به مع إرسال صوره حقيقيه للمنتج.

شروط ومعايير التسجيل في برنامَج ريف:

من يرغب في التقديم لبرنامج دعم ريف عليه باتباع الشروط التالية: