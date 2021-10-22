شروط الحصول على قرض ميسر للنساء 30 ألف ريال بدون فوائد أو رسوم بنك التنمية

قرض ميسر للنساء 30 ألف ريال بدون فوائد من بنك التنمية الاجتماعية ضمن المنتجات المتاحة لرعاية الفئات الأشد احتياجاً في المملكة تحت مسمى تمويل كنف مخصص للنساء ربة المنزل الأرملة أو المطلقة ميسر السداد ومتاح حتى في حالة التعثر في تمويل سابق نظراً لـ ظروفهن الصعبة وتحمل أعباء المعيشة، وبما أن بنك التسليف الراعي لهؤلاء الفئات بتقديم التمويل بأنواعه لكي يضم أكبر عدد من الفئات المستهدفة من أجل تقديم المساعدات المالية لهم بشكل مباشر من خلال مجموعة تمويلات بفترات سداد مرنة بقسط بسيط للغاية يناسب الظروف الاجتماعية بدون تحمل أي رسوم أو فوائد “الأرباح السنوية” للقرض مدعوم من البنك لمساعدة المواطنين والمواطنات (سعوديين فقط).

شروط الحصول على قرض ميسر للنساء 30 ألف ريال

القرض مخصص النساء السعوديات الجنسية فقط الأرملة والمطلقة.

لا يقل عمر المرأة عن 25 عام ولا يزيد عن 55 عام وذلك عند سداد آخر دفعة في التمويل.

يشترط تقديم كفيل “ضامن” لا يزيد عمره عن 55 سنة.

مميزات قرض كنف للنساء

التمويل لجميع النساء من ضاقت عليها أعباء الحياة ويعطي البنك القرض حتى في حالة التعثر السداد سابقاً.

قرض للنساء ميسر 30 ألف ريال كحد أقصى للتمويل بحيث يسند في الحياة المعيشية.

لا يشترط تقديم إعالة أسرة.

ولا يطلب تقديم صك إعالة.

قرض بدون فوائد ولا رسوم.

فترة السداد مريحة وميسرة حتى 60 شهر.

يمكن استخدام القرض في عمل مشروع والربح منه، أو كذلك تستطيعين الحصول على تمويل نفاذ للعاطلين ولكن يتطلب وجود وثيقة العمل الحر، كما يمكنك أن تحصلي على تمويل الأسر المنتجة إذا كان لديكِ حرفة بالفعل وتريدين أن يكبر العمل وينمو، البنك يدعم كل هؤلاء من خلال المنتجات المتاحة.

طريقة تقديم طلب قرض للنساء والمستندات المطلوبة

تستطيعين تقديم طلب الحصول على تمويل 30 ألف ريال من خلال بوابة نفاذ الموحد وتعبئة كافة البيانات ورفع المستندات المطلوبة التي تشمل بطاقة الهوية الوطنية والعنوان الوطني بالإضافة إلى رقم الهاتف الجوال المسجل في بوابة أبشر و رقم حساب الآيبان البنكي، وبعد استكمال الطلب سوف يقوم البنك بالتواصل معكِ لإتمام بقية الإجراءات وصرف المبلغ.