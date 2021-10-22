نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أقساط جرير أيفون 13 في المملكة العربية السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة الآن و بكل سهولة يمكنك أن تحقق حلمك بامتلاكك أحدث هاتف من هواتف أيفون 13 بأسهل الشروط من أقساط جرير أيفون 13 وأروع المزايا بثلاث خطوات فقط سهلة وسريعة ولتخلص من زيادة الأسعار المرتفعة والتي تقف عائقا في طريق تحقيق أحلامك وقد وفرت لك جرير خدمة تقسيط المشتريات والتي ستسهل عليك امتلاك هاتف جديد بدون مقدم شهري وبدون ضامن وتصل فترة السداد إلى 36 شهر، وسوف نتعرف على جميع الشروط والمزايا وطريقة الحصول على الخدمة.

أقساط جرير أيفون 13

أعلنت مكتبة جرير عن خدمة تقسيط جرير أيفون 13 في معارضها وموقعها الإلكتروني تخفيضا لعملائها من زيادة التكلفة.

سنتعرف الآن عن مزايا وشروط الخدمة والمستندات المطلوبة للحصول على هاتفك الجديد من خلال خدمة قسط جرير أيفون 13.

مزايا أقساط جرير أيفون 13

وفرت مكتبة جرير خدمة تقسيط المشتريات بأروع و أسهل المزايا لعملائها، والحصول على أحدث إصدارات العام الجديد من أيفون 13.

والمزايا لهذا الهاتف هي:

أولا : سهولة الحصول على موافقة فورية على خدمة تقسيط جرير أيفون 13.

ثانيا : تتفق تماما مع أحكام الشريعة الإسلامية.

ثالثا : توفر لك تقسيط جرير أيفون 13 بدون دفع دفعة أولى.

رابعا : لا يوجد داعي لوجود ضامن لحصولك على خدمة أقسـاط جرير أيفون 13.

تتوفر الخدمة لكل الموطنين والعسكريين والمقيمين من الخارج.

يوجد ميزة توفير إمكانية اختيار فترة السداد المناسبة لكل عميل وهي 6 شهور ، 12 شهر ، 18 شهر ، 24 شهر ، 36 شهر.

وبعد أن تعرفنا على كل المزايا ، عليك فقط تطبيق شروط خدمة أقساط جرير آيفون 13 للحصول على الهاتف.

شروط تقسيط جرير 1443

إليك بعض الشروط اللازمة التي وضعتها مكتبة جرير وتوفرها للتمتع بخدمة أقساط جرير ايفون 13 والتي سوف نتعرف عليها ، وللمكتبة كامل الحرية في رفض أو قبول طلب التقسيط جرير أيفون بناء على تطبيق العميل لجميع شروط تقسيط جرير 2021 التي تم ذكرها.

يلزم أن يكون الحد الأدنى لقيمة الفاتورة من مكتبة جرير 3 آلاف ريال سعودي لطلب التقسيط.

أما بالنسبة الحد الأقصى لقيمة التقسيط فلا يزيد عن 30 ألف ريال سعودي.

وألا يقل سن العميل الذي يعمل في القطاع الحكومي أو شبه الحكومي هو 21 عامًا.

أما الحد الأدنى لسن العميل الذي يعمل في القطاع الخاص فيجب ألا يقل عن 21 عامًا.

الحد الأدنى لمدة الخدمة 3 أشهر للموظفين في القطاع الحكومي ، و 6 أشهر للعاملين في القطاع الخاص والعسكري ، و 12 شهرًا للمقيمين.

وعند رغبة العميل ف استرداد البضاعة المشتراه لابد من الخضوع لسياسة الاستبدال الخاصة بمكتبة جرير ، وأن البضاعة المشتراه لا ترد ولا تستبدل إلا في هذه الحالة.