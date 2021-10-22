رابط الاستعلام عن مكافآت واعانات الطلاب برقم السجل المدني 1443

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الاستعلام عن مكافآت الطلاب برقم الهوية 1443، أصدرت وزارة التعليم في السعودية عدد من التوجيهات العاجلة بشأن صرفها للطلاب والطالبات المستحقين لها بالعام الراسي 1443 وذلك عبر نظام نور، مؤكدة في توجيهاتها العاجلة على ضرورة أن يتم تفعيل المكافآت والإعانات الخاصة بالطلبة والطالبات للعام الدراسي 1443 في نظام نور، على أن يتم التأكد من كافة البيانات التي تم تسجيلها بالنسبة للطلبة والطالبات المستحقين والذين تنطبق عليهم شروط الحصول عليها.
رابط الاستعلام عن مكافآت الطلاب برقم الهوية 1443 وتوجيهات عاجلة لصرفها
أشارت وزارة التعليم بأنه يجب على المدارس والادارات التعليمية التأكد من أنه تم تسجيل كافة الطلاب المستحقين للحصول على تلك المكافآت والإعانات على أن يتم إضافة طلاب الصف الأولي بالمراحل التعليمية (ابتدائي، متوسط، ثانوي) لمدارس ومعاهد التربية الخاصة والقرى البعيدة، وأيضاً طلاب وطالبات الصف الأول الابتدائي والمتوسط في مدارس تحفيظ القرآن الكريم وطلاب الصفوف الأول متوسط وثانوي بدل اغتراب، ويمكن الاستعلام عن مكافآت واعانات الطلاب عبر نظام نور 1443 برقم الهوية كما يلي:-
- الدخول على نظام نور برقم السجل المدني.
- الضغط على المكافآت والإعانات.
- عرض مسيرات المكافآت ثم القيام بإدخال بيانات الطالب، وأخيراً يتم الضغط على زر البحث.
وفي ذات السياق فقد شددت وزارة التعليم على عدم اعتماد طلبات المكافآت للطلبة والطالبات إلا بعد القيام بإضافة الحساب البنكي (الايبان IBAN)، مع عدم رفع الفئات التالية لطلب المكافآت (ابناء المعلم أو المعلمة المتوفي، الاعاقات الجسمية والصحية) في نظام نور في الوقت الحالي، على أن يتم رفع بيانات المعلم أو المعلمة المتوفية بشكل ورقي على البريد الالكتروني الخاص بإدارة خدمات الطلاب.
الخطوات الارشادية لتفعيل المكافآت والاعانات في نظام نور 1443:-
- من حساب قائد المدرسة يتم توليد اسم مستخدم.
- منح الصلاحية لمسؤول المكافآت والإعانات بالمدرسة في نظام نورز
- الخطوة الثانية تتمثل في إدخال الحساب البنكي للطلاب والطالبات المستحقين لصرف هذه المكافآت والاعانات في نظام نور وذلك من حساب مسؤول أو مسؤولة المكافآت من خلال الدخول على القائمة الموجودة بيمين الصفحة الرئيسية ثم اختيار المكافآت والإعانات وذلك كما يلي:-
- تجهيز فردي (الحساب البنكي ) يتم إدخال الهوية الوطنية من بيانات الطالب ثم اختيار إضافة حساب بنكي ويتم كتابة الآيبان بدون كتابة SA مع ارفاق وثيقة مصدقة للحساب البنكي بصيغة البى دي أف ثم الضغط على حفظ.
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