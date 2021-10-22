شروط تمويل سلفة الشخصي السريع والفوري من غير تحويل الراتب

شروط تمويل سلفة الشخصي السريع والفوري بدون تحويل راتب، إن منصة سلفة تمنح المواطنين تمويل ميسر لسد احتياجاتهم الضرورية، فإن تلك المنصة الإلكترونية تعتبر أول منصة للبنك المركزي السعودي مصرح بها، فإن المنصة تعمل علي تقدم تمويل استهلاكي صغير للعملاء من المواطنين، فهي تعتبر منصة آمنة إلكترونيا كما أنها تعمل علي سهولة إتمام أي تعاملات للعملاء، فهناك العديد من المواطنين يحتاجون تمويل منصة سلفة الميسر في المملكة العربية السعودية، فسوف نوصح من خلال موقعنا الإلكتروني كيفية الاستفادة من منصة سلفة عن طريق التسجيل بها، كما نقدم عبر موفع ثقفني الإلكترونية كل ما يتعلق بتمويل الشخصي من منصة سلفة ورابط التقديم عليه.

شروط تمويل سلفة الشخصي السريع

إن المملكة يوجد بها العديد من المواطنين الذين يحتاجون أو لديهم رغبة في الانتفاع بالتمويل المقدم إلكترونيا، فهذا التمويل يعمل علي تحسين الوضع المالي للأسر أو توفير احتياجاتهم، فإن هذا التمويل يمكن الحصول عليه إلكترونيا من خلال رابط تمويل شخصي سريع من سلفة، فهذا التمويل يتمتع بالعديد من المميزات حيث أن التمويل يوفر الكثير من الوقت والجهد، فإن كل مواطن يحتاج إلي التمويل لابد إن تتوفر به شروط تمويل سلفة الشخصي، فهي كالتالي:

يجب أن تكون جنسية المتقدم سعودية.

لابد من أن يكون عمره لا يقل عن 18 سنة ولا يتجاوز 60 سنة.

لا يشترط التمويل أن يتم تحويل راتب العميل.

يجب أن يكون المواطن مازال يعمل ولا تكون فترة عمله أقل من 3 شهور بالنسبة للقطاع الحكومي أما الخاص لا تقل عن 6 أشهور.

لابد أن يكون الراتب لا يقل عن 4 ألاف ريال سعودي.

هل يمكن الحصول علي تمويل سلفة أكثر من مرة؟

يتساءل العديد من المواطنين هل يمكنهم الحصول عل هذا التمويل الشخصي من منصة سلفة أكثر من مرة؟، قامت منصة سلفة بالرد عل استفسارات العملاء حول هذا السؤال، فكان الرد كالتالي: يجب أن يكن المواطن الراغب في تكرار التمويل قام بسداد أكثر من نصف دفعات التمويل السابق المجدولة، وأن لا يكون لدي أي تعثرات سابقه في الدفع.