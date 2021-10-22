رابط التسجيل بوظائف الموارد البشرية السعودية 1443 وآلية التقديم

قامت وزارة الموارد البشرية بالاستيلاء على محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي في المملكة العربية السعودية، وذلك لأجل رابط التسجيل بوظائف الموارد البشرية المعلنة عنها من قبل الوزارة لتعيينهم في مختلف مناطق المملكة، ونريد التنويه أن الموارد البشرية منذ فترة وجيزة قامت بالإعلان عن طريق موقعها الإلكتروني على بوابة التوظيف أنها ستوفر 111 وظيفة شاغرة للذكور والإناث بإسم أطباء مقيمين لاستخدامها في مراكز الوزارة وفروع مركز التأهيل الشامل ودور رعاية المسنين ودور الملاحظة الاجتماعية، ودعت جميع المواطنين إلى التقديم من خلال نظام التوظيف السعودي جداراة.

رابط التسجيل بوظائف الموارد البشرية

الرجاء العلم أنه سيتم معالجة الطلب من خلال نظام جدارة بدءاً من الخطوات التالية:

ادخل على نظام جدارة الإلكتروني ادخل المعلومات المطلوبة لـ تسجيل الدخول إلى نظام جدارة ضع كلمة السر وقم بتحديد الجنس واكتب رمز التحقق المرئي انقر فوق رمز تسجيل الدخول في أسفل الصفحة سيتم توجيهك إلى واجهة التقييم وانقر فوق أريد التقدم لشغل منصب بارز ستدخل الصفحة، حيث يمكنك ملء معلوماتك الشخصية والتقدم لوظيفة النقر فوق إضافة وإدخال الرغبة في القائمة يمكنك تحديد الرغبة لأجل التقدم لها انقر فوق حفظ وقم بالدخول إلى أيقونة إعلان الوظيفة الضغط على إعلان الوظيفة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إقرأ الوصف المنشور والموقف واختر وظيفة مناسبة للتخصص وانقر على إرسال إرفاق المستندات المطلوبة للتقدم للوظيفة وانقر فوق طلب التسجيل.

شروط التقديم على وظائف الموارد السعودية

يجب أن يكون المتقدمون قد حصلوا على المؤهلات الأكاديمية والتخصصات المنصوص عليها في دليل شروط وضوابط التوظيف المنشور في لوائح العمل والمدرجة في دليل شروط وضوابط التوظيف، والتي يجب أن تقررها وزارة التعليم العالي للحصول على الشهادة المعادلة وهذا ينطبق على الدرجات التي عقدت خارج المملكة