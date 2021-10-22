كيفية التسجيل في منصة جود الإسكان وشروط التسجيل عبر الموقع الرسمي joodeskan.sa

كيفية التسجيل في منصة جود الإسكان، حيث تعتبر منصة جود الإسكان واحدة من المنصات الحكومية السعودية التي تقدم العديد من الخدمات المتعلقة بالإسكان للمواطنين في المملكة العربية السعودية، والتي تحرص على تقديم العديد من الخدمات المتعلقة بالسكن والدعم السكني للأشخاص المستحقين، حيث يتم التسجيل في المنصة بشكل إلكتروني بسهولة تبعا لمجموعة من الضوابط والشروط التي يجب توافرها لكي يتم التسجيل واستحقاق المساعدات والدعم عبر المنصة، وسوف نستعرض من خلال هذه السطور كيفية التسجيل في منصة جود الاسكان السعودية الحكومية والتعرف على الشروط اللازمة للتسجيل واستحقاق الخدمات الموجودة عبر المنصة.

كيفية التسجيل في منصة جود الإسكان

تقدم منصة جود الإسكان السعودية الحكومية مجموعة من الخدمات والمساعدات التي تساعد في تنمية وتقديم الدعم لكافة الفئات في المملكة العربية السعودية، حيث أنها تتعاون مع الكثير من المؤسسات والجمعيات الخيرية السعودية وكذلك وزارة الإسكان لتقديم أشكال الدعم المختلفة للمواطنين المتعبة بتوفير سكن مناسب، حيث تتم عملية التسجيل إلكترونيًا في منصة جود الإسكان من خلال اتباع الخطوات التالية.

أولا يتم الولوج إلى منصة جود الاسكان مباشرة https://www.joodeskan.sa/ .

من الصفحة الرئيسية في المنصة يتم اختيار تسجيل الدخول.

في حاك عدم وجود حساب مسبق يتم الضغط على أيقونة تسجيل حساب جديد.

يتطلب من المستخدم إدخال الاسم بالكامل ورقم الهوية الوطنية والبريد الالكتروني وكذلك ادخال رقم الهاتف بشكل صحيح.

يتطلب تدوين كلمة مرور خاصة بالمستخدم ويتم تأكيدها مرة اخرى.

يتم ادخال رمز التحقق الذي يتم استلامه من خلال رقم الهاتف.

عقب تدوين كافة البيانات يتم الضغط على ايقونة حفظ البيانات والتسجيل.

شروط التسجيل في منصة جود الإسكان السعودية

هناك مجموعة من الشروط والضوابط اللازمة لكي يتم التسجيل في منصة جود الإسكان السعودية ومن أهمها ما يلي.