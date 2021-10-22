نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض جرير شاشات ذكية لأشهر العلامات التجارية في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض جرير شاشات تشمل العديد من التخفيضات على الشاشات الذكية التي تقدمها عروض مكتبة جرير الأسبوعية أو العروض المستمرة المتجددة على مدار الشهر، حيث أن المكتبة تعتبر واحدة من أهم المنافذ المتخصصة في بيع الإلكترونيات فهي تقدم عروض تلفزيونات أو عروض شاشات تلفزيون رخيصة للغاية وبسعر أقل مما يتم بيعه بالخارج، وسوف نتعرف على أفضل أسعار شاشات التلفزيون في السعودية وبالأخص من خلال مكتبة جرير عروض جديدة والتي تشمل عروض جوالات مكتبة جرير.

عروض جرير شاشات

تقوم مكتبة جرير من خلال العروض الأسبوعية بتوفير بعض العروض المميزة على شاشات التليفزيون ومنها:

عروض جرير شاشات أل جي

شاشة تليفزيون بحجم 65 بوصة من إنتاج شركة أل جي العالمية والتي تأتي بسعر 6999 بدلًا من 17999 ريال سعودي وبنسبة خصم 61%.

شاشة عرض تليفزيونية أل جي بحجم 86 بوصة وبدقة رؤية الترا اتش دي وهي من الشاشات الذكية بسعر 8899 بدلًا من 18999 ريال.

شاشة تليفزيون من أل جي بحجم 55 بوصة وبدقة نانو سل وتعمل الشاشة بنظام ويب 5.0 بالإضافة إلى احتوائها على 3 منافذ اتش دي بسعر 3249 ريال سعودي بدلًا من 7499 ريال.

عروض شاشات سوني جرير

وضمن إطار عروض جرير شاشات يوجد خصم مميز على شاشات ماركة سوني العالمية، فيمكن الحصول عليها بالأسعار التالية:

شاشة عرض تليفزيونية من سوني بحجم 85 بوصة وهي من الشاشات الأكثر طلبًا من العملاء بدقة عالية للغاية بسعر 9799 بدلًا من 19999 ريال سعودي.

شاشة التر اتش دي سوني بحجم 75 بوصة وتعمل الشاشة بنظام تشغل ذكي من أندرويد كما أن الشاشة تدعم الاتصال عبر البلوتوث والواي فاي بسعر 6399 بدلًا من 12999 ريال سعودي.

شاشة بمقاس 65 بوصة من سوني بدقة عرض 3840*2160 بيكسل 4 كي وتضم الشاشة 4 منافذ أتش دي بسعر 4399 بدلًا من 7999 ريال.

عروض سامسونج جرير شاشات

شاشة تليفزيون سامسونج Q60A بحجم 65 بوصة وإضاءة خلفية من نوع كيو ليد، والشاشة مدعمة ببعض من البرامج المتميزة والتي يمكن استخدامها من خلال الواي فاي ويمكن الحصول على الشاشة بسعر 4799 بدلًا من 8999 ريال سعودي.

كما يوجد المزيد والكثير من أنواع الشاشات الخاصة بكبرى العلامات التجارية العالمية والمشهورة في المملكة العربية السعودية أيضًا يمكن معرفتها عبر موقع مكتبة جرير.