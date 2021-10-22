عروض اللولو إلكترونيات خصومات على الشاشات الذكية

عروض اللولو إلكترونيات في المملكة العربية السعودية تشمل العديد من الخصومات على أجهزة اللاب توب الحديثة، كما أن الإلكترونيات شاملة للعديد من أجهزة التليفزيون الذكية والتي يمكن تسوقها من خلال الموقع الإلكتروني لأسواق اللولو في المملكة، فله العديد من الفروع، ويمكن أيضًا الاطلاع على عروض اللولو جوالات ومن أشهر العلامات التجارية التي يتم تقديمها هي تليفزيون إيكون الذي يعمل بتقنية عالية الجودة، وسوف نوفر أحدث العروض التي يقدمها المتجر كما وفرنا من قبل عروض بنده الأسبوعية.

عروض اللولو إلكترونيات

يوفر هايبر اللولو العديد من العروض المميزة للعملاء على الإلكترونيات ومن أهمها:

عروض لاب توب اللولو

لاب توب Ikone بحجم 13.3 أنش يحتوي الجهاز على هارد ديسك من نوع SSD بحجم 128 جيجا بايت و4 جيجا رام ويدعم الجهاز نظام تشغيل ويندوز 10 ذو لون أسود بسعر 1199 ريال سعودي بدلًا من 1499 ريال.

جهاز لاب توب من أسوس بحجم 14 أنش وهارد ديسك من نوع SSD بمساحة تخزين 256 جيجا بايت و4 جيجا رام ويعمل الجهاز بنظام ويندوز 10 بسعر 1449 ريال شامل الضريبة.

Huawei Matebook بحجم 14 بوصة وذاكرة 512 جيجا بايت ومدعم ب8 جيجا رام، وتم تزويد الجهاز بمعالج من نوع AMD Ryzen 7 3700U يتوفر الجهاز داخل العرض بسعر 3299 ريال سعودي.

جهاز Apple MacBook بحجم 13.3 بوصة وبمساحة 256 جيجا بايت ذو لون فضي بسعر 4769 ريال سعودي.

شاشة إكون كمبيوتر بحجم 19 أنش ومعالج كود أي 3 و4 جيجا رام بسعر 1299 ريال.

عروض اللولو شاشات

أيضًا يوفر هايبر ماركت اللولو بعض العروض المميزة على شاشات التليفزيون ومنها:

شاشة ايكون الترا أتش دي والتي تعمل بنظام الاندرويد بحجم 65 بوصة بسعر 1999 ريال سعودي بدلًا من 2699 ريال.

شاشة تليفزيون LG Smart بحجم 55 بوصة ذات الدقة والوضوح العالي وتدعم الشاشة التوصيل عبر البلوتوث والواي فاي بسعر 4299 ريال سعودي بدلًا من 11999 ريال.

شاشة تليفزيون سامسونج فائقة الجودة والنقاء في الصورة بحجم 70 بوصة بسعر 4499 ريال بدلًا من 6999 ريال سعودي فقط.

وجميع الأجهزة الإلكترونية تعمل بتقنية إتش دي عالية الجودة وخصوصًا شاشات التليفزيون التي تدعم نظام الأندرويد الجديد، ويمكن معرفة آخر الأسعار من خلال موقع اللولو الإلكتروني.