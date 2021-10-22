عروض اللولو جوالات ذكية خصم خاص على سامسونج وايفون

عروض اللولو جوالات تضمنت على مجموعة مميزة من أفضل الجوالات الذكية الحديثة لمجموعة من أشهر العلامات التجارية داخل المملكة العربية السعودية، وقد زاد الإقبال على شراء اللوازم الأساسية من خلال ماركت اللولو المنتشرة فروعه في المملكة، ويمكن الحصول على عروض اللولو إلكترونيات ويمكن الاطلاع على عروض جوالات هواوي اللولو والتي سنوفر لكم بعضًا منها، وسوف نتعرف على أحدث الخصومات، كما قدمنا لكم نبذة عن عروض بنده الأسبوعية جوالات ذكية أيضًا.

عروض اللولو جوالات

يوفر اللولو ماركت عدد كبير من أجهزة الجوالات الحديثة وبأسعار تنافسية وتخفيضات مختلفة من خلال عروض الجوالات والتي تتمثل في:

عروض جوالات سامسونج اللولو

جوال سامسونج نوت 20 ذو اللون الأسود والمدعم للشبكات من نوع 5G ويتوفر الجهاز ب12 جيجا رام وذاكرة تخزين تقدر ب 256 جيجا بايت، ويدعم الجهاز التصوير بدقة عالية من خلال ثلاثة كاميرات أحدهما بدقة 108 ميجا بكسل أما الكاميرات الأخرى فبدقة 12 ميجا بكسل لكل منهما أما عن الكاميرا المخصصة للسيلفي فتأتي بدقة 10 ميجا بكسل ويتوفر الجهاز داخل العرض بسعر 3499 ريال بدلًا من 5149 ريال.

ساومسوج جالاكسي S20 Fan Edition يأتي الجهاز بمعالج من نوع سناب دراجون و8 جيجا رام بالإضافة إلى ذاكرة تخزين بحجم 128 جيجا ويتوفر داخل العرض بسعر 2250 ريال سعودي بدلًا من 2999 ريال.

Samsung Galaxy S21 Ultra الجهاز يدعم الجيل الخامس وبمساحة داخلية 128-جيجا ويتوفر داخل العرض بسعر 3999 ريال سعودي بدلًا من 5199 ريال.

عروض أبل ايفون اللولو

أما الجوالات المميزة من شركة أبل العالمية وهي أجهزة الآيفون فيمكن الحصول عليها وفق التالي:

هاتف أبل ايفون 12 ذو اللون الأزرق ومساحة بقيمة 64 جيجا بسعر 2999 بدلًا من 3799 ريال سعودي.

جوال ابل أيفون 13Mini بمساحة 256 جيجا بايت واللون الأبيض ويستطيع العملاء دفع مبلغ 3769 داخل العرض بدلًا من 3799 ريال.

Apple iPhone 13 بحجم 6.1 بوصة وذاكرة 256 جيجا بايت أما عن الوصول العشوائي فتقدر ذاكرته ب 4 جيجا رام ويضم الجهاز كاميرة ثنائية بدقة 12 ميجا بكل لكل منها بسعر 4299 ريال سعودي.

ومجموعة متميزة أخرى من الأجهزة الذكية الحديثة سواء التي تعمل بنظام اي او اس، أو التي تعمل بنظام الأندرويد أيضًا.