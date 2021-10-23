نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الموقع الرسمي للبريد السعودي وخطوات التسجيل في العنوان الوطني للأفراد في المقال التالي

عمر شويل - جدة البريد السعودي و خطوات التسجيل في العنوان الوطني للأفراد، يكون مقالنا اليوم ومن خلال موقع ثقفنى نكتب عن كيفية الإستفادة من الخدمات المتعددة التي يقدمها البريد السعودي والمزايا المختلفة، وللإشتراك في هذه الخدمة يلزمه أن يكون لدى المشترك بطاقة هوية وطنية إذا كان مواطنا، وبطاقة إقامة إذا كان من الأفراد، والبريد السعودي من خلال المنصة الوطنية الموحدة يقدم العديد من الخدمات مثل التوصيل للمنازل، والاستفادة من خدمات واصل، وهي الخدمات القياسية للبريد.

التسجيل في العنوان الوطني للأفراد:

خطوات التسجيل فهي كالتالي :

أولا يتم تسجيل الدخول إلى الموقع الإلكتروني للمنصة الوطنية الموحدة. بعد ذلك يتم الضغط على اختيار ابدأ الخدمة. يتم تسجيل الدخول من خلال بوابة النفاذ الوطني الموحد. الخطوة التالية هي تدوين جميع ما يلزم من بيانات. أخيرا تم النقر على تسجيل، ليتم إرسال الرقم الخاص بالمعاملة. يتم تفعيل العنوان الوطني الجديد في خلال يوم من التسجيل.

مميزات العنوان الوطني:

من الجدير بالذكر حيث يعتبر العنوان الوطني من التابع للبريد السعودي من أهم الأشياء التي تسهل الحصول على العناوين اللازمة والتي تعمل على تقريب المسافات خاصة عند التوصيل للطلبات أو البحث عن عنوان ، أو البحث عن مقهى أو كافيه أو مطعم قريب، يساعد العنوان الوطني أصحاب المتاجر الإلكترونية في الوصول إلى العناوين بسهولة وكذلك شركات الشحن والتوصيل، وقد ساهمت حكومة المملكة العربية السعودية في إطلاق خدمة العنوان الوطني، حيث قامت حكومة المملكة بإقرار العنوان الوطني كي يكون نظاما للعناوين في المملكة، وهذه الخدمة لها العديد من الأهداف أهمها رفع جودة المعيشة لجميع من يقطن داخل أراضي المملكة العربية السعودية، ورفع المستوى الخدمي لما يتم تقديمه إلى المواطنين والمقيمين من خدمات.

خطوات التعرف على عنوان المنزل من العنوان الوطني 2021

حيث يتمكن الأفراد من التعرف على عنوان المنزل من خلال اللجوء إلى موقع البريد السعودي والعنوان الوطني ويمكن القيام بالخطوات التالية:

الدخول على موقع البريد السعودي على شبكة الإنترنت. الانتقال إلى العنوان الوطني من أسفل الصفحة الرئيسية الدخول على الخدمات ومنتجات العنوان الوطني. اختيار خرائط العنوان الوطني، واختيار التحقق. كتابة العنوان المراد التحقق منه والضغط على عرض.

التعرف على العنوان من خرائط جوجل:

وكذلك يمكننا التعرف على العنوان من خلال خدمة خرائط جوجل ماب، والتي توفر الكثير من العناوين المراد الاستعلام عنها وتحديد المواقع المطلوبة ويتم ذلك عن طريق: